Эндокринолог Гуреева: эти 4 продукта замедляют метаболизм

Хорошо функционирующий обмен веществ важен для организма. Чтобы поддерживать обмен веществ в долгосрочной перспективе, вам следует избегать этих пяти продуктов.

Вы страдаете от задержки воды, чувствуете вялость или страдаете от запоров? Все это некрасивые вещи, но у них общее происхождение: серьезно нарушен обмен веществ.
Чаще всего это связано с несбалансированным питанием. Эти пять продуктов, в частности, замедляют обмен веществ.

Соевые бобы

Соя широко известна как хороший источник белка, и нет никаких сомнений в том, что бобы содержат важные питательные вещества.

"Однако при чрезмерном употреблении он может повлиять на щитовидную железу у некоторых людей", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева .

Мука, макаронные изделия и белый рис

Белая мука, которая в основном используется в макаронах и хлебе, почти не обеспечивает организм питательными веществами, которые могли бы ускорить обмен веществ.

Результат: метаболизм переключается на энергосберегающий режим.

"Глютен, содержащийся в рафинированном зерне, а также крахмал и фитиновая кислота создают дополнительную нагрузку на организм".

Алкоголь – тормозит обмен веществ

Неважно, пиво это, вино или шампанское – алкогольные напитки тормозят обмен веществ и, следовательно, сжигание жира. Пищеварительные ферменты замедляются, и многие другие пищеварительные процессы блокируются. Это означает, что жир хранится в клетках.

Рафинированный сахар – остерегайтесь тяги

Сахар вызывает резкий скачок уровня инсулина в организме, что создает огромную нагрузку на поджелудочную железу, которая выделяет инсулин. В это время организм пренебрегает обменом веществ.

"Результат: отсутствие концентрации, снижение работоспособности и следующая тяга к еде".

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