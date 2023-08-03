Терапевт Иванова: при проблемах с сердцем и давлением нужно избегать перепадов температур

Терапевт Евгения Иванова: при хронических болезнях сердца и сосудов нужно избегать нахождения на улице или транспортных поездок в жару.Терапевт Иванова напомнила в интервью, что сильная жара увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Если сердце и сосуды изначально слабые, подвержены хроническим патологиям, жаркая погода может стать фактором значительных ухудшений в их работе и появления неблагоприятных и тяжелых симптомов.«В сильную жару возрастает нагрузка на сердце, так как увеличивается частота сердечных сокращений, повышается артериальное давление, отекают ноги, а чрезмерная потеря жидкости повышает риск тромбообразований», - проинформировала медик.Иванова посоветовала при болезнях сердца, гипотонии и гипертонии по возможности избегать жары. Не следует выходить из дома или путешествовать наземным общественным транспортом в самые жаркие часы дня.«Людям с хроническими заболеваниями рекомендуется воздержаться от поездок в городском транспорте в жаркое время суток, если они не оборудованы системой климат-контроля», - подчеркнула она.Кроме того, при проблемах с сердцем и давлением нужно избегать перепадов температур – например, не окунаться в холодную воду и не есть-пить что-то холодное, будучи разогретым от летнего зноя. Из-за резких перепадов температур организм подвергается дополнительному стрессу, предупредила врач.Что еще важно – точно следовать рекомендациям лечащего врача, не прерывать прием назначенных им лекарств, контролировать свои давление и пульс.

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