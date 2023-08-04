Гепатолог Южнова назвала 6 признаков скрытой болезни печени
Печень является одним из наших жизненно важных органов, выполняя сотни функций, необходимых для поддержания функционирования нашего организма.
Поэтому любые проблемы с печенью могут быть серьезными и даже фатальными. Жировая болезнь печени является одной из таких проблем, которая, как следует из названия, вызвана слишком большим количеством жира в печени.
Неалкогольная жировая болезнь печени, также называемая НАЖБП, является распространенным заболеванием, вызванным чрезмерным накоплением жира в печени.
«Для большинства людей с жировой болезнью печени жир не вызывает длительного повреждения печени, хотя и увеличивает риск серьезных проблем со здоровьем, таких как диабет, высокое кровяное давление, болезни сердца и почек. Однако у некоторых людей жир может раздражать печень, что приводит к воспалению, повреждению клеток печени и образованию рубцовой ткани или фиброзу. Это состояние называется НАСГ (сокращение от неалкогольного стеатогепатита)», - говорит врач-гепатолог Алла Южнова .
Без лечения НАСГ может прогрессировать до выраженного рубцевания и цирроза печени, что может увеличить риск печеночной недостаточности или рака печени ».
Симптомы жировой болезни печени
Люди с жировой болезнью печени часто вообще не имеют симптомов, хотя некоторые жалуются на боль в животе, дискомфорт и усталость.
Гепатолог поделилась шестью симптомами, которые могут появиться на поздних стадиях болезни:
Пожелтение кожи и глаз (желтуха)
Вздутие живота
Зудящая кожа
Темная моча
Бледный стул
Склонность к легкому образованию синяков.
Это может указывать на то, что печень работает неправильно.
Пациенты с жировой болезнью печени также могут испытывать:
Экстремальная усталость
Необъяснимая потеря веса
Слабость
Отек в ногах, лодыжках или ступнях.
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