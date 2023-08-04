Как именно работают уколы ботокса

Известный своей способностью разглаживать морщины и лечить некоторые медицинские состояния, ботокс прочно удерживает позицию одного из самых популярных косметических процедур в мире.Ботокс, или ботулинический токсин типа A, является мощным ядом, но когда используется в медицинских и косметических целях под строгим контролем специалистов, он может приносить пользу.Что такое ботокс«Ботокс» (Botox) — это торговое название препарата ботулотоксина, который производит американская компания Allergan. Оно стало нарицательным для всех ботулинических токсинов, которых довольно много: «Диспорт», «Ксеомин», «Релатокс», «Лантокс» и другие.Ботулотоксин, или ботулинический токсин типа A, — это белок, который производят бактерии Clostridium botulinum. Это нейротоксин, то есть вещество, которое поражает нервные волокна и на время прерывает сигнал между нервами и мышцами, то есть будто парализует мышцы.При попадании внутрь, например, из неправильно приготовленных домашних консервов он вызывает тяжёлое заболевание ботулизм. Но медицинский ботулотоксин при правильном применении безопасен.Как работает ботоксБотулотоксин не даёт высвобождаться из нервного окончания ацетилхолину — веществу, которое передаёт импульс между нервом и мышцей. Сами нервные окончания остаются без изменений, но из них уже не может выделяться это вещество.Организму нужно в среднем два?три месяца, чтобы вырастить новые контакты с мышцами рядом. В это время эффект будет виден лучше всего, а дальше подвижность мышц потихоньку будет восстанавливаться.Обычно результат видно от трёх до шести месяцев, после чего инъекции нужно будет повторить.Какие проблемы решает ботоксБотулотоксином в медицине уменьшают симптомы детского церебрального паралича, снимают спазмы и лечат косоглазие. В косметологии же его применяют против повышенного потоотделения и мимических морщин:на лбу;в межбровье;вокруг глаз;вокруг рта;на шее.В каком возрасте нужно начинать делать инъекции ботулотоксинаРаньше считалось, что за первыми уколами ботокса нужно идти, когда на лице уже появились глубокие морщины, то есть хотя бы после 40 лет.Но ботокс не действует на уже имеющиеся заломы на коже, он может только предотвращать появление новыхПоэтому если вы начинаете инъекции раньше, то отодвигаете появление признаков старения. Привыкнуть к токсину можно только психологически, потому что вам будет нравиться лицо без морщин. Единственный минус этого подхода — высокая стоимость процедуры.Кому нельзя делать инъекции ботулотоксинаПользоваться ботулотоксином для коррекции мимических морщин нельзя:беременным;кормящим;детям до 18 лет (с медицинской точки зрения противопоказаний нет, но в клинике никто не будет проводить процедуру);тем, у кого есть инфекция или травмы в местах предполагаемых инъекций;людям, у которых уже была аллергическая реакция на препараты ботулотоксина;тем, кто в данный момент болеет острым заболеванием, например ОРВИ.Также вам, скорее всего, не будут рекомендовать токсин, если у вас есть грыжи вокруг глаз или ткани лица сильно опустились.К каким осложнениям может привести ботулотоксинИнъекции ботокса чаще всего не вызывают осложнений, если их делал квалифицированный врач?косметолог. Но могут быть такие побочные эффекты:головная боль и гриппоподобные симптомы в течение первых суток;синяки, отёк и покраснение в местах инъекций;«застывшее лицо» из?за избытка токсина;опущение век или бровей, если препарат случайно попадёт близко к мышцам, которые за это отвечают.Очень редко могут возникнуть серьёзные проблемы, такие как нечёткость или двоение зрения, если обработать область вокруг глаз, или затруднённое дыхание при инъекциях в область шеи.Если видите эти симптомы, как можно скорее свяжитесь со специалистом, который делал процедуру. Врачей?косметологов учат оказывать помощь в таких случаях.Сколько единиц ботулотоксина нужно на разные зоныБотулотоксин представляет собой порошок, который перед процедурой разводят с помощью физраствора (0,09% NaCl). Количество препарата для каждой точки считают, исходя из активности мышцы в этом месте. Это определяет врач-косметолог.Например, для «Ботокса» это может быть около 24 ЕД в межбровные мышцы, 20 — для морщин вокруг глаз, ещё 20 — для лба. Но всё это индивидуально.Когда будет виден результат от инъекцийЧтобы белок соединился с рецепторами и заблокировал выброс ацетилхолина, должно пройти время. Обычно первые результаты можно заметить уже через 3–4 дня, а полный эффект наступит ближе к концу второй недели после уколов.

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