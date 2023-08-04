Диетолог Бережная предупредила о сердечном приступе от холодной пищи

Диетолог и педиатр Ирина Бережная рассказала, что от употребления холодной пищи может случиться сердечный приступ.Эксперт отметила, что холодная пища и напитки со льдом, которые так популярны летом, могут негативно влиять на организм, в частности на пищеварительную систему.Она пояснила, что при частом употреблении холодной пищи у человека нарушается выброс ферментов. Это происходит из-за того, что в пища не нагрелась до достаточной температуры. Все это способствует появлению воспаления.Холодная еда вызывает нарушение микрофоны рта и кишечника. Также она обратила внимание на отдельные блюда. Например, если н разогреть баранину, то она может вызвать непроходимость .Особенно опасна холодная еда для сердечно-сосудистой системы. Она может стать причиной спазма сосудов, при прохождении через пищевод еда становится причиной сердечного приступа. Чтобы минимизировать негативное влияние, холодную пищу можно запивать теплой водой.

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