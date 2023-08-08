Смертельная альтернатива: какие народные методы лечения опасны для жизни

Почти 46% россиян в той или иной степени признают народную медицину, показало исследование ВЦИОМ. Еще 17% респондентов не обращаются к врачам в случае болезни. Москва 24 выяснила, при каких условиях альтернативные методы лечения и игнорирование симптомов могут быть смертельно опасны.Пчелы подлечатКаждый второй россиянин (50%) считает, что при лечении одного и того же заболевания официальная медицина более эффективна, чем альтернативная. Об этом стало известно по итогам проведенного ВЦИОМ опроса. При этом 6% респондентов придерживаются исключительно народных методов. Еще 40% опрошенных уверены, что где-то нужно использовать официальную медицину, а где-то прибегать к альтернативной. Из этого следует, что 46% россиян так или иначе признают народную медицину, добавили в центре.Выяснилось, что в целом популярны две стратегии лечения:первая – обратиться к врачу и следовать его рекомендациям (так делают 47% опрошенных);вторая – совмещать официальную медицину и нетрадиционные методы (32% респондентов).В свою очередь, 17% опрошенных вообще не обращаются к врачам в случае болезни, в том числе 11% никак не лечатся и надеются, что все пройдет само, а 6% прибегают исключительно к методам народной медицины.В список самых популярных альтернативных способов вошли фитотерапия (лечение травами), применение продуктов пчеловодства (апитерапия) и лечение баней, мануальная терапия, точечный массаж, иглоукалывание, гомеопатия.Можно, но очень осторожноНекоторые народные методы можно использовать в качестве вспомогательных, но они не должны становиться основным лечением. Это может привести к тяжелым последствиям и даже к летальному исходу, рассказал Москве 24 врач превентивной медицины Станислав Нестерович."В первую очередь всегда нужно обращаться к врачу, особенно при остром течении болезни. Специалист поставит правильный диагноз, окажет неотложную помощь или начнет лечение хронического заболевания. Когда наступит ремиссия, тогда и можно принимать травы, продукты пчеловодства", – объяснил специалист.Однако есть патологии, при которых народные методы неэффективны и даже опасны, например глистные инвазии."Стало очень популярно избавляться от гельминтов народными средствами, многие методы описаны в интернете. Но никакие отвары, травы тут не помогут, от некоторых паразитов трудно излечиться даже с помощью официальной медицины. И если человек не обратится к врачу, то можно получить осложнение, – Станислав Нестерович, врач превентивной медицины.Баня тоже может применяться как вспомогательное средство. По словам врача, лучше всего выбирать не сауну с сухим воздухом, а классическую баню с температурой 60—70 градусов и высокой степенью влажности – она помогает улучшить кровообращение, способствует лимфодренажу, избавляет от токсинов."Это прекрасное средство детоксикации, но не в острый период заболеваний. Многие ходят туда лечить простуду, но если окажется, что это крупозная пневмония или воспаление легких, то такое "лечение" может обернуться тяжелым осложнением или летальным исходом, – Станислав Нестерович, врач превентивной медицины.Кроме того, баня противопоказана людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и нестабильным давлением.Апитерапия (например, пчелоужаливание) тоже может быть опасна."Если не рассчитать количество насекомых, после укусов может выделиться огромное количество гистамина, что просто приведет к анафилактическому шоку", – подчеркнул специалист.В свою очередь, иглоукалывание – популярный метод в китайской медицине. И чтобы он был эффективен, важно выбирать хорошего врача, который учился и практиковался в Китае. В России же таких специалистов немного, а потому акупунктура часто не приносит положительного результата, заключил Нестерович.

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