Онколог Карасев посоветовал обследоваться при появлении стойкой повышенной температуры

Онколог Иван Карасев: держащаяся долгое время температура тела 37 и более градусов может быть опасным патологическим сигналом, требующим медицинской проверки.Иногда незначительные изменения, происходящие в работе организма и самочувствии, могут быть предупреждающими симптомами злокачественных процессов. Сообщивший об этом врач-онколог Карасев посоветовал россиянам внимательно следить за состоянием тела и обращаться к врачам при появлении каких-то новых особенностей, даже если они кажутся достаточно безобидными.Прежде всего, нельзя игнорировать стойкие изменения, отметил врач.«Если что-то долго не проходит, то это повод дообследоваться», - поделился мнением онколог в Telegram.Также Карасев порекомендовал обследоваться при появлении стойкой повышенной температуры. Температура тела 37 и больше градусов, держащаяся несмотря на отсутствие ОРВИ длительное время, он назвал «опасным сигналом».«Повышенная температура тела без признаков ОРВИ сама по себе не указывает напрямую на онкологию, но это значит, что где-то в организме происходит воспаление», - поделился онколог.Кроме того, обследоваться необходимо, если возникает стойкое покашливание или кашель«Если никакие препараты не помогают справиться с кашлем в течение продолжительного времени, надо как можно быстрее обратиться к врачу», - добавил онколог.

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