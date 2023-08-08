Названы 9 полезных продуктов, которые в разы усиливают запах пота и делают его отвратительным

Мы все привыкли пользоваться антиперспирантами, чтобы не потеть и не испытывать неловкости из-за мокрых пятен в подмышках. Но бывает так, что даже самое мощное средство не помогает справиться с запахом. С чем это связано?Все мы пахнем по-разному. У кого-то с подросткового возраста пот имеет достаточно специфический запах, в этом случае без антиперсперанта не обойтись, а кто-то может не пользоваться им даже в самый жаркий день. В любом случае дезодорант — это привычное косметическое средство как для мужчин, так и для женщин. Он всегда помогает чувствовать себя увереннее, особенно если вы относитесь к той категории людей, которые довольно сильно потеют.Что касается запаха, то сам по себе пот не пахнет. Неприятный аромат появляется из-за бактерий на коже. Конечно, мы можем неприятно пахнуть из-за несоблюдения гигиены. Но есть еще несколько факторов, которые усиливают «амбре», например продукты.«Потеть — естественно для организма. И даже полезно: пот выводит токсины и тяжелые металлы, защищает от перегрева, улучшает состояние кожи, вызывая прилив крови и вымывая из нее жир и грязь. Важно обязательно смыть пот, иначе начнут работать бактерии, и тогда высыпания на коже и неприятный запах вам гарантированы», — рассказывает эксперт.Неприятные запахи могут появляться и при употреблении некоторых продуктов.Брокколи, цветная капуста, чеснок, лук, приправы карри и тмин придают поту специфический запах серы.При переработке в организме свеклы, сои и шпината пот начинает пахнуть рыбой.Обильное потоотделение со всеми «ароматными» последствиями вызывают кофе и алкоголь. Существует даже понятие «похмельного» пота: организм покидают продукты распада алкоголя.Кроме того, неприятные запахи могут говорить о проблемах со здоровьем. У врачей в прошлом не было современных диагностических технологий, поэтому по запаху пота они определяли некоторые болезни. Есть запах свежеощипанных перьев — краснуха, теплого ржаного хлеба — тиф.И сегодня, если от человека исходит запах ацетона или альдегидный запах груш, можно заподозрить у него сахарный диабет. При патологии почек присоединяется запах аммиака.Уксусный, кислый запах — спутник туберкулеза или сигнал о нехватке витамина D в организме. Запах вареного яичного белка или серы указывает на проблемы с желудком или кишечником, запах хлора или свежей рыбы — на заболевания печени.«Если вы заметили, что запах вашего пота резко изменился, лучше обратиться к врачу, который уточнит причину изменений», — заключил Михаил Охлопков.КстатиОбразование пота чаще всего обусловлено потребностью организма в охлаждении: при высоких температурах и сухом воздухе мы потеем быстрее. Потливость может быть связана и с нашим психоэмоциональным состоянием. Многие покрываются потом на фоне сильного напряжения или стресса.Наконец, повышенное потоотделение сопровождают физические нагрузки и даже прием острой пищи. Все это естественные причины, и вызывать волнения они не должны. Бить тревогу стоит, если человек потеет без видимых причин и при обычной температуре воздуха. Это могут быть признаки гипергидроза.

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