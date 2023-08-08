Врач назвал продукт, который губит печень наравне с алкоголем
Как пишет в Telegram кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов, сейчас выпускают газировку, в которой нет обычного сахара, состоящего из молекулы глюкозы и фруктозы. Зато "просто фруктозы", нарушающей обмен веществ в клетке печени, провоцируя в итоге жировое воспаление органа, в продукте "без сахара" достаточно.
"Ухудшает ситуацию с печенью - практически наравне с алкоголем", - отметил гастроэнтеролог.
Помимо этого негативно влияет на организм и сам газ в прохладительных напитках. Он нарушает работу желудка, вызывает отрыжку, изжогу. Все это может привести к эрозии, язве и даже раку пищевода.
"Причем основной вред - это именно газ", - предупредил Сергей Вялов, сравнивая опасность сахара в напитке и газов.
Ранее токсиколог Михаил Кутушов заявил, что частое употребление сладкого сока (фреша) повышает риск развития неалкогольного жирового гепатоза в пять раз.
"При употреблении небольшого количества свежих фруктов опасности для печени нет - клетчатка помогает замедлить процесс всасывания фруктозы", - отметил специалист.
А вот фруктоза, которая содержится в соках, для печени представляет особую опасность. При этом в таких продуктах почти не остается ценной клетчатки, подытожил врач.
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