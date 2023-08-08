Врач Алехина: эти необычные признаки на языке говорят о дефиците витамина B12

Если его не лечить, это может привести к необратимому повреждению нервной системы, включая «необратимые» неврологические нарушения.Он необходим для создания здоровых эритроцитов, которые переносят кислород по всему телу. Таким образом, длительный дефицит B12 может быть опасен и привести к необратимому повреждению. Чем раньше вы заметите какие-либо признаки этого, тем скорее вы сможете обратиться за лечением.«Широкий спектр симптомов может быть вызван дефицитом витамина B12, который может усугубиться, если его не лечить. Анемия является распространенной причиной дефицита B12 или фолиевой кислоты, когда меньше эритроцитов или меньше гемоглобина, который помогает крови переносить кислород по всему телу», - говорит врач-невролог Александра Алехина .Опухший и воспаленный язык является одним из «необычных» симптомов.«Более необычным симптомом является глоссит или боль в языке».Дефицит B12 может вызвать воспаление языка, делая его опухшим, воспаленным и неудобным и болезненным при приеме пищи, глотании и разговоре.«Точная причина, по которой дефицит витамина B12 вызывает глоссит, не совсем понятна. Однако считается, что дефицит влияет на нормальный процесс обновления клеток языка, что приводит к изменениям внешнего вида и текстуры языка».Другие симптомы, о которых следует знать, включают:Экстремальная усталостьПроблемы со зрениемПсихиатрические симптомы, влияющие на психическое здоровье, включая депрессию, тревогу, плохое настроение.ЛетаргияПотеря аппетитаЧувство слабости или головокруженияОдышкаГоловные болиУчащенное сердцебиениеПроблемы с балансом и координациейшум в ушахИзменение мыслительных способностей, памяти, понимания и суждения.

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