Лопнул сосуд в глазу: насколько это опасно

C такой проблемой сталкивался почти каждый — вроде бы ничего не делал, а на глазном яблоке появился кровоподтёк. Обычно такие микротравмы проходят сами, но порой не всё так просто.Когда стоит бить тревогу, Voice разобрался вместе с профессором и доктором медицинских наук Татьяной Шиловой.Почему покраснел глазПо словам эксперта, сосуд в глазу может лопнуть по разным причинам. Это может быть какой-либо воспалительный процесс. Например:кератит — воспаление роговицы;конъюнктивит — воспаление слизистой оболочки глаза;блефарит — воспаление краев век.Эти болезни дадут о себе знать не только покраснением глаз. Их пропустить практически невозможно.Среди других причин, по которым может лопнуть сосуд:травмы глаз;скачок артериального давления;острый приступ глаукомы (при нём резко подскакивает глазное давление);сильные физические нагрузки;приём лекарств, разжижающих кровь;хрупкость сосудов из-за нехватки минералов и полезных веществ.Некоторые лопнувшие сосуды никак не влияют на зрение — человек всё видит как обычно. Но порой лопнувший сосуд располагается так, что осевшая кровь мешает ему нормально видеть и смотреть. Если вы понимаете, что травма доставляет вам дискомфорт и само это не пройдёт, самолечением заниматься не стоит — лучше сразу ко врачу.Где может лопнуть сосуд и куда попадает кровьГипосфагмаТак называется попадание крови в пространство между наружными тканями глаза — конъюнктивой и склерой. Обычно в этом случае пострадавший сосуд располагается в конъюнктиве — там их очень много и они хрупкие. Физической нагрузки или скачка давления достаточно, чтобы хрупкие стенки не выдержали. Такие же микротравмы могут появиться у тех, кто усердно трёт глаза руками. Обычно всё проходит за 2–3 дня без какого-либо специального лечения.Зрению гипосфагма не мешает и дискомфорта не доставляет. Всё бы хорошо, да только самому понять, куда попала кровь и где лопнул сосуд, невозможно. Так что приём у специалиста лучше не откладывать.ГифемаВ этом случае кровь попадает в переднюю камеру глаза, между роговицей и радужкой глаза. В результате она смешивается в внутриглазной жидкостью и зрение заметно падает, так как свет через радужку рассеивается неправильно. Обычно такие вещи провоцирует тупая травма глаза — удар. Лечение зависит от степени тяжести проблемы: иногда может и само пройти, иногда могут потребоваться специальные препараты, а порой необходимо хирургическое вымывание.ГемофтальмЗдесь проблема куда серьёзнее — кровотечение произошло в область стекловидного тела, то есть сосуд лопнул, скорее всего, в сетчатке. Часто это может быть связано с отслоением последней.Вот какие последствия могут быть:снижение остроты зрения;отслоение сетчатки или развитие вторичной глаукомы;развитие миопии и синдрома «ленивого глаза» (у детей).В целом зрение станет заметно хуже. Возможно появление движущихся точек перед глазами, помутнение изображения. Чем больше крови попадёт в стекловидное тело, тем серьёзнее будут последствия. При частичном гемофтальме достаточно консервативного лечения, но при полном — без хирургического вмешательства не обойтись.Как улучшить зрениеВопреки расхожему мнению черника не поможет сохранить зрение. Эта ягода, конечно, очень полезна для организма в целом, но для хоть какой-то пользы глазкам её нужно бы было съедать по 3 кг за раз. На такое вряд ли кто-то отважится.

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