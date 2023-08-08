Врач Захарова: эти продукты и напитки помогут вашим почкам хорошо функционировать

Здоровье почек должно вызывать у нас особую озабоченность. Почки выполняют важные функции в организме, такие как детоксикацияПоэтому здоровый образ жизни должен быть само собой разумеющимся. В дополнение к адекватному потреблению жидкости, по крайней мере, 1,5-2 литра в день, это также включает диету с низким содержанием соли и белков. Следует также избегать избытка калия, натрия и фосфатов.Питайтесь правильно: на благо здоровья почекПочки отвечают за выведение продуктов метаболизма и токсинов с мочой. Кроме того, орган регулирует водно-электролитный баланс."Производительность почек снижается из-за болезни, возраста, приема некоторых лекарств или токсинов, таких как алкоголь и никотин. В результате могут возникнуть заболевания почек, такие как почечная недостаточность и хроническая болезнь почек", - говорит семейный врач Татьяна ЗахароваСоветы от врача ЗахаровойПочкам нужно достаточное количество жидкости, чтобы их постоянно «продували» и, таким образом, они могли выводить наружу расщепленные токсины. Соответственно, вы должны выпивать не менее 1,5–2 литров в день — желательно в виде воды или несладкого чая.Совет: 100 миллилитров свежевыжатого лимонного сока полезны для почек. Говорят, что содержащиеся цитраты предотвращают образование камней в почках. Вы можете использовать сок, например, чтобы придать воде или чаю свежую нотку.Ешьте яблоко каждый день Содержащийся в нем пектин поддерживает функцию почек, снижая уровень холестерина и регулируя уровень сахара в крови."Полагайтесь на диету с низким содержанием соли и белка и свежие продукты. Ограничьте потребление белка до 0,6–1 грамма на килограмм массы тела. Больше внимания уделяйте растительным белкам, имеющим высокую биологическую ценность".

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