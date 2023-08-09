Эндокринолог объяснила, как вычислить свою норму потребления воды в сутки
По ее словам, чтобы рассчитать индивидуальную норму употребления воды в день, необходимо свой вес в килограммах умножить на 30. Полученный результат в миллилитрах и будет являться тем количеством жидкости, которое нужно пить ежесуточно.
«То есть для человека с массой тела 60 кг нормой будет 1,8 литра жидкости в день. Те самые 2 л будут нормой для тех, кто весит около 67 кг», — пояснила врач.
Она добавила, что в жаркие дни и после физических нагрузок жидкости нужно употреблять больше. Для расчета увеличенной нормы вес стоит умножать на 40, заключила Чибисова.
Врач-педиатр Андрей Продеус до этого сообщал, что для утоления жажды в жаркую погоду лучше всего подойдет охлажденная газированная вода.
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