Россиянам рассказали, кому противопоказано употребление кабачков

Лето всегда пора свежих овощей, фруктов и ягод. Однако не все могут позволить себе насладиться изобилием продуктов без последствий для здоровья, хоть и любят, например, есть кабачки. Существует ряд заболеваний, при которых употребление кабачков противопоказано или требует особой осторожности.Так, например, в период острой фазы заболеваний ЖКТ, таких как гастроэнтерит или кишечные инфекции, кабачки могут вызвать дополнительное раздражение слизистой оболочки или ухудшить имеющиеся симптомы. При гастрите кабачки могут увеличить выделение желудочного сока и усилить секрецию кислоты, что также ухудшит состояние хронического гастрита с повышенной кислотностью.Кроме того, при заболеваниях двенадцатиперстной кишки и язве желудка кабачки могут вызывать раздражение слизистой оболочки и усиливать болевые ощущения.Также кабачки способны вызвать спазм поджелудочной железе, что усилит воспалительный процесс и ухудшит состояние при панкреатите. Сокращение произойдет и желчного пузыря. Это, в свою очередь, усилит болевые ощущения и может поспособствовать образованию новых камней.Негативно употребление кабачков скажется на состоянии почек. Из-за увеличенной нагрузки на этот орган может ухудшиться их функция у людей с почечной недостаточностью.Помимо этого, людям с аллергией на кабачки также противопоказано добавлять их в рацион. Аллергическая реакция может проявляться в виде зуда, высыпаний на коже, отека или даже анафилактического шока. Не стоит забывать и про индивидуальную непереносимость кабачков, при которой наблюдается общий дискомфорт, вплоть до пищевых отравлений.Но в то же время, как утверждают специалисты, кабачки являются идеальным овощем для маленьких детей, поскольку их организм никогда не отвечает на них аллергией. Кабачки даже разрешено есть детям, страдающим от атопического дерматита, дисбактериоза или пищевой непереносимости других продуктов.

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