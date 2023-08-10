Травматолог Перетолчин объяснил, как оказать первую помощь при ожоге языка

В домашних условиях лечатся только легкие термические ожоги. При тяжелых же необходимо вызвать скорую помощь. Об этом рассказал травматолог Павел Перетолчин.В первом случае снять боль и жжение поможет рассасывание кубиков льда, полоскание рта прохладной водой или дыхание через рот. При вызванном острой пищей ожоге можно, например, выпить стакан кисломолочного напитка, съесть кусочек молочного шоколада или хлеба.Для дезинфекции травматолог рекомендует использовать раствор фурацилина или хлоргексидина. Как он объяснил, данные средства помогут предотвратить попадание бактерий в раневую поверхность и снизить риск воспаления.Лечить язык предназначенными для лечения ожогов кожи средствами категорически нельзя, предупредил врач. Также не стоит трогать руками волдыри и язвы на языке, так как это чревато инфицированием, резюмировал он.

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