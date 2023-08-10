Эксперт объяснил, почему мужчинам опасно носить телефон в карманах брюк
"Повреждающее действие может быть связано с термальным эффектом. Мобильные телефоны часто носят в карманах брюк, происходит повышение температуры органов мошонки, а это вредно для мужского здоровья. Также опасность может быть связана с увеличением продукции активных форм кислорода (свободных радикалов), которые способны повреждать спермальную ДНК", – объяснил Петрищев.
Вместо этого уролог-андролог предложил носить телефон в нагрудном кармане. По его мнению, это безопасно для фертильности.
Как добавил эксперт, органы мошонки расположены снаружи тела мужчины, поскольку им требуется более низкая температура. В связи с этим Петрищев также предостерег мужчин от расположения работающего ноутбука рядом с органами мошонки. Это значительно снижает подвижность половых клеток и увеличивает повреждение спермальной ДНК, резюмировал врач.
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