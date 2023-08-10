Кардиолог Кореневич назвала опасную причину, из-за которой в жару может упасть давление

В жаркую погоду снижение артериального давления — это нормальная реакция организма. Однако у такого состояния может быть и жизнеугрожающая причина, которую нельзя игнорировать.Как рассказала врач-кардиолог Анна Кореневич, на фоне приема лекарств страдающие гипертонией часто жалуются на плохое самочувствие в жаркую погоду. Как правило, их беспокоят:слабость;головокружение;потливость;повышенная утомляемость.Как объясняет кардиолог, дело в том, что на снижение артериального давления в этом случае работают сразу и таблетки, и жара. В такую погоду давление часто снижается у всех людей, независимо от того, есть у них гипертония или нет.«Снижение давления — это абсолютно нормальная реакция в ответ на повышение температуры окружающего воздуха. Сосуды расслабляются. У гипертоников они постоянно спазмированы, но когда жара стоит длительное время, то даже у них от физического воздействия тепла снаружи сосуды могут расслабляться. То есть гипертония никуда не исчезает, просто идет дополнительное расслабление сосудов», — рассказала Анна Кореневич подписчикам своего ютьюб-канала, отметив, что беспокоиться здесь особо не о чем.Тахикардия, или частый пульс, в жару тоже не повод для тревоги. По словам кардиолога, это естественная реакция сердечно-сосудистой системы в ответ на падение артериального давления. Врачи называют это состояние рефлекторной тахикардией.«Когда давление падает, сердце всегда начинает работать чаще, а когда давление повышается — реже. Это нормально, поэтому не надо пугаться, если сердце забилось сильнее, а давление при этом упало», — объясняет специалист.Опасная причинаМежду тем иногда резкое падение давления может быть вызвано не жарой, а внутренним желудочно-кишечным кровотечением. И эту опасную причину важно вовремя исключить, если заметили снижение показателей на тонометре.«На всякий случай надо последить за цветом своих выделений. Если стул с примесью алой крови или черного цвета — это признак желудочно-кишечного кровотечения. Всякое в жизни бывает, и в жару тоже может быть. Самое главное — его не пропустить», — говорит кардиолог.Если заметите подобные симптомы, надо как можно быстрее обратиться к врачу.«Если человек не находится в состоянии стресса, во время жары у него давление падает. Так происходит у всех. Но все по-разному это переносят: кто-то не замечает, а кому-то становится тяжко. В стрессе же давление и в жару может подскакивать, но это происходит не от жары», — подчеркнула доктор.Что делатьСоветы здесь простые. По словам кардиолога, если в жару падает давление, могут помочь следующие способы:лечь и расслабиться, можно поднять повыше ноги;пить воду, можно подсоленную либо теплый чай;гипертоникам, принимающим препараты для снижения давления, можно заранее обсудить с лечащим врачом возможность уменьшения дозировки лекарств на период жары.

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