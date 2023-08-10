Польские ученые опровергли необходимость 10 000 шагов для укрепления здоровья
По мере того, как все больше из нас переходят к сидячему образу жизни, связанному с работой за столом, возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний и сокращается общая продолжительность жизни. Исследования показали, что недостаточная физическая активность затрагивает более четверти населения мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), малоподвижный образ жизни и недостаточное количество физических упражнений являются четвертой по частоте причиной смерти в мире: с этим связано 3,2 миллиона смертей в год. Эта ситуация ухудшилась из-за пандемии COVID-19, которая вынудила больше людей отказаться от своего обычного уровня физической активности, и в целом уровень нашей активности еще не восстановился.
Перед лицом этого кризиса многие люди, стремящиеся улучшить свое здоровье, обращаются к ходьбе в качестве первого варианта — это отличный способ заняться фитнесом и имеет множество доказанных преимуществ. Но сколько нужно ходить пешком, чтобы увидеть преимущества?
Идея о том, что мы должны проходить не менее 10 000 шагов в день, чтобы оставаться здоровыми, десятилетиями была катехизисом для многих людей. Однако это число довольно условное и связано с производством первых шагомеров в 1960-х годах. С тех пор различные исследования показали, что вам не нужно стремиться к такому большому количеству, чтобы улучшить свою физическую форму. Но новое исследование, проведенное международной командой, добавило больше деталей к этой работе, что является крупнейшим метаанализом такого рода.
Исследователи проанализировали 226 889 человек из 17 различных исследований со всего мира и обнаружили, что ходьбы не менее 3 967 шагов в день достаточно, чтобы снизить риск смерти от любой причины, а прохождение 2 337 шагов в день снижает шансы умереть от сердечно-сосудистых заболеваний.
Это важная новость, но исследователи также обнаружили, что чем больше вы ходите, тем лучше вы себя чувствуете. Даже если вы проходите 20 000 шагов в день, польза для здоровья продолжает увеличиваться — им еще не найден верхний предел.
«Наше исследование подтверждает, что чем больше вы ходите, тем лучше», — заявил Мацей Банах, профессор кардиологии Медицинского университета Лодзи, Польша. «Мы обнаружили, что это относится как к мужчинам, так и к женщинам, независимо от возраста и независимо от того, живете ли вы в умеренном, субтропическом или субполярном регионе мира или в регионе со смешанным климатом. Кроме того, наш анализ показывает, что для значительного снижения смертности от любых причин требуется всего 4000 шагов в день, а для снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — еще меньше».
Доктор Ибадете Битычи из Университетского клинического центра Косово в Приштине, старший автор статьи, добавил: «До сих пор не было ясно, каково оптимальное количество шагов, как с точки зрения пороговых значений, начинают видеть пользу для здоровья, верхний предел, если таковой имеется, и роль, которую он играет в здоровье людей. Однако я должен подчеркнуть, что имеются ограниченные данные о подсчете шагов до 20 000 в день, и поэтому эти результаты необходимо подтвердить на больших группах людей».
Это исследование важно по нескольким причинам. Он не только оценивает большую численность населения, но и впервые исследует влияние ходьбы до 20 000 шагов в день. Кроме того, это первый анализ того, имеет ли ходьба разные преимущества в зависимости от пола, возраста или географического положения человека.
Исследования, которые составили этот метаанализ, наблюдали за участниками в среднем в течение семи лет, в то время как средний (средний) возраст участников составлял 64 года, а 49 процентов участников были женщинами.
Результаты показали, что для людей в возрасте 60 лет и старше размер снижения риска смерти был меньше, чем для людей моложе 60 лет. Молодые люди, кажется, испытывают самые большие преимущества: риск смерти снижается на 49% для тех, кто проходит от 7000 до 13000 шагов в день. У пожилых людей у тех, кто прошел от 6000 до 10 000 шагов, наблюдалось снижение на 42%.
Профессор Банах добавил: «В мире, где у нас есть все больше и больше передовых лекарств для лечения конкретных состояний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, я считаю, что мы всегда должны подчеркивать, что изменения образа жизни, включая диету и физические упражнения, которые были главным героем нашего анализа, могут быть не менее или даже более эффективным в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний и продлении жизни».
«Нам все еще нужны хорошие исследования, чтобы выяснить, могут ли эти преимущества существовать для интенсивных видов нагрузки, таких как марафонский бег и соревнования «Железный человек», в разных группах населения разного возраста и с различными связанными проблемами со здоровьем. при фармакологическом лечении мы всегда должны думать о персонализации изменений образа жизни», - подытожили ученые.
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