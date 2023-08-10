Польские ученые опровергли необходимость 10 000 шагов для укрепления здоровья

Новое крупное исследование показывает, что ваше здоровье начинает получать пользу от ходьбы меньшего количества шагов, чем считалось ранее. При этом, то же исследование показывает, что чем больше вы ходите, тем больше пользы. На самом деле верхнего предела нетПо мере того, как все больше из нас переходят к сидячему образу жизни, связанному с работой за столом, возрастает риск сердечно-сосудистых заболеваний и сокращается общая продолжительность жизни. Исследования показали, что недостаточная физическая активность затрагивает более четверти населения мира. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), малоподвижный образ жизни и недостаточное количество физических упражнений являются четвертой по частоте причиной смерти в мире: с этим связано 3,2 миллиона смертей в год. Эта ситуация ухудшилась из-за пандемии COVID-19, которая вынудила больше людей отказаться от своего обычного уровня физической активности, и в целом уровень нашей активности еще не восстановился.Перед лицом этого кризиса многие люди, стремящиеся улучшить свое здоровье, обращаются к ходьбе в качестве первого варианта — это отличный способ заняться фитнесом и имеет множество доказанных преимуществ. Но сколько нужно ходить пешком, чтобы увидеть преимущества?Идея о том, что мы должны проходить не менее 10 000 шагов в день, чтобы оставаться здоровыми, десятилетиями была катехизисом для многих людей. Однако это число довольно условное и связано с производством первых шагомеров в 1960-х годах. С тех пор различные исследования показали, что вам не нужно стремиться к такому большому количеству, чтобы улучшить свою физическую форму. Но новое исследование, проведенное международной командой, добавило больше деталей к этой работе, что является крупнейшим метаанализом такого рода.Исследователи проанализировали 226 889 человек из 17 различных исследований со всего мира и обнаружили, что ходьбы не менее 3 967 шагов в день достаточно, чтобы снизить риск смерти от любой причины, а прохождение 2 337 шагов в день снижает шансы умереть от сердечно-сосудистых заболеваний.Это важная новость, но исследователи также обнаружили, что чем больше вы ходите, тем лучше вы себя чувствуете. Даже если вы проходите 20 000 шагов в день, польза для здоровья продолжает увеличиваться — им еще не найден верхний предел.«Наше исследование подтверждает, что чем больше вы ходите, тем лучше», — заявил Мацей Банах, профессор кардиологии Медицинского университета Лодзи, Польша. «Мы обнаружили, что это относится как к мужчинам, так и к женщинам, независимо от возраста и независимо от того, живете ли вы в умеренном, субтропическом или субполярном регионе мира или в регионе со смешанным климатом. Кроме того, наш анализ показывает, что для значительного снижения смертности от любых причин требуется всего 4000 шагов в день, а для снижения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний — еще меньше».Доктор Ибадете Битычи из Университетского клинического центра Косово в Приштине, старший автор статьи, добавил: «До сих пор не было ясно, каково оптимальное количество шагов, как с точки зрения пороговых значений, начинают видеть пользу для здоровья, верхний предел, если таковой имеется, и роль, которую он играет в здоровье людей. Однако я должен подчеркнуть, что имеются ограниченные данные о подсчете шагов до 20 000 в день, и поэтому эти результаты необходимо подтвердить на больших группах людей».Это исследование важно по нескольким причинам. Он не только оценивает большую численность населения, но и впервые исследует влияние ходьбы до 20 000 шагов в день. Кроме того, это первый анализ того, имеет ли ходьба разные преимущества в зависимости от пола, возраста или географического положения человека.Исследования, которые составили этот метаанализ, наблюдали за участниками в среднем в течение семи лет, в то время как средний (средний) возраст участников составлял 64 года, а 49 процентов участников были женщинами.Результаты показали, что для людей в возрасте 60 лет и старше размер снижения риска смерти был меньше, чем для людей моложе 60 лет. Молодые люди, кажется, испытывают самые большие преимущества: риск смерти снижается на 49% для тех, кто проходит от 7000 до 13000 шагов в день. У пожилых людей у тех, кто прошел от 6000 до 10 000 шагов, наблюдалось снижение на 42%.Профессор Банах добавил: «В мире, где у нас есть все больше и больше передовых лекарств для лечения конкретных состояний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, я считаю, что мы всегда должны подчеркивать, что изменения образа жизни, включая диету и физические упражнения, которые были главным героем нашего анализа, могут быть не менее или даже более эффективным в снижении риска сердечно-сосудистых заболеваний и продлении жизни».«Нам все еще нужны хорошие исследования, чтобы выяснить, могут ли эти преимущества существовать для интенсивных видов нагрузки, таких как марафонский бег и соревнования «Железный человек», в разных группах населения разного возраста и с различными связанными проблемами со здоровьем. при фармакологическом лечении мы всегда должны думать о персонализации изменений образа жизни», - подытожили ученые.

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