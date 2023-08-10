Эксперт назвала условия для похудения во сне
Так, чтобы механизм восстановления и очистки организма пришел в действие, взрослому человеку следует ложиться спать в определенное время. Соматотропный гормон, продолжила она, появляется вслед за гормоном сна – мелатонином. Последний же вырабатывается в темное время суток, самый пик – с 23:30 до 03:00.
"Поэтому даже достаточное количества сна, но в дневное время, не оказывает такого влияния на организм. То есть мелатонин нас усыпляет, и после этого организм включает систему сжигания жира и очистки", – поделилась Соломатина.
Помимо этого, необходимо следить за своими ужинами, а именно – сократить употребление углеводов в вечернее время. Эксперт рекомендовала исключить высокоэнергетическую еду перед сном. Речь идет о кашах, мучных изделиях, сладостях и так далее. Вместо этого лучше употребить какую-либо белковую пищу – рыбу или творог.
Иллюстрация к статье:
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил valyuha в категорию Разное
Добавить комментарий