Эксперт назвала условия для похудения во сне

Во время ночного сна дети и подростки растут, в то время как взрослые люди худеют с помощью соматотропного гормона. Однако, для успешного похудения следует соблюдать некоторые условия, поделилась врач-диетолог Елена Соломатина в эфире радио Sputnik.Так, чтобы механизм восстановления и очистки организма пришел в действие, взрослому человеку следует ложиться спать в определенное время. Соматотропный гормон, продолжила она, появляется вслед за гормоном сна – мелатонином. Последний же вырабатывается в темное время суток, самый пик – с 23:30 до 03:00."Поэтому даже достаточное количества сна, но в дневное время, не оказывает такого влияния на организм. То есть мелатонин нас усыпляет, и после этого организм включает систему сжигания жира и очистки", – поделилась Соломатина.Помимо этого, необходимо следить за своими ужинами, а именно – сократить употребление углеводов в вечернее время. Эксперт рекомендовала исключить высокоэнергетическую еду перед сном. Речь идет о кашах, мучных изделиях, сладостях и так далее. Вместо этого лучше употребить какую-либо белковую пищу – рыбу или творог.

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