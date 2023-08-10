Врач Строков: вы должны есть этот мощный орех каждый день - "настоящий суперфуд"

Вы когда-нибудь слышали о тигровых орехах? Они особенно популярны в средиземноморских регионах и очень полезны для здоровья. Самое время познакомиться с этой гениальной альтернативой классическим орехам.Клубни тигрового ореха по форме, цвету и вкусу напоминают классический миндаль. Их также иногда называют тигровыми орехами или орехами чуфы. Однако в данном случае термин «орех» вводит в заблуждение.Тигровый орех представляет собой клубневидный корень и поэтому не имеет много общего с классическими орехами, кроме сходного вкуса. Вы можете купить тигровые орехи в молотом, цельном виде или в виде муки.Tigernuts — действительно хороший поставщик клетчаткиЕсли вы интегрируете орехи в свою повседневную жизнь, это способствует здоровому, сбалансированному питанию. Благодаря высокому содержанию клетчатки, составляющей 24 грамма на 100 граммов, тигровый орех обладает полезными для здоровья свойствами."Благодаря клетчатке вы дольше остаетесь сытыми и стимулируете пищеварение. В качестве закуски тигровый орех может помочь избавиться от тяги к еде и помочь вам похудеть", - говорит врач-нутриуиолог Игорь СтроковМногие другие питательные вещества содержаться в тигровом орехе, в частности минералов: он особенно богат калием, магнием и кальцием."Если вы много тренируетесь, вы всегда должны получать достаточное количество этих минералов, так как они очень важны для работы мышц и сердца".Тигровые орехи - идеальная альтернатива классическим орехамЕсли вы хотите похудеть и сэкономить калории, вам идеально подойдут тигровые орехи. В них 370 ккал на 100 грамм, поэтому калорийность их значительно ниже, чем у настоящих орехов. Тем не менее, тигровый орех является отличным источником жира с большим количеством ненасыщенных жирных кислот.Вам нравится вкус орехов, но нет ли у вас на них аллергии? Здесь могут помочь тигровые орехи, потому что, хотя на вкус они похожи на орехи, они относятся к совершенно другому роду и только неправильно называются орехами.Выпечка или закуска: вот как можно есть тигровые орехи"Вы можете в основном использовать тигровый орех так же, как вы привыкли с другими орехами. Он особенно вкусен в качестве начинки для йогурта, а также в чашах для смузи", - советует врач-нутрициолог.Мука тигрового ореха очень тонкого помола также подходит для выпечки хлеба или десертов. Поскольку мука из тигрового ореха по своей природе слегка сладкая, используйте немного меньше сахара, чем указано в рецепте.Обжаренные тигровые орехи прекрасно подходят в качестве овощного гарнира. Хлопья тигрового ореха — популярный ингредиент для мюсли. Из-за высокого содержания клетчатки и минералов маленькие клубни все чаще используются в веганских блюдах."Орех надолго насыщает и особенно подходит людям, которые не переносят орехи или глютен".

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