Топ-3 продукта для восполнения дефицита кальция в организме после 50 лет

С возрастом уровень кальция в организме начинает снижаться. Это может привести к различным заболеваниям, например, к остеопорозу или воспалению кишечника. «Вечерняя Москва» узнала у экспертов, какие продукты с повышенным содержанием кальция нужно обязательно включить в рацион после 50 лет.По словам диетолога Михаила Гинзбурга, самое большое количество кальция содержится в молочных и кисломолочных продуктах. Однако не все из них пойдут на пользу людям в пожилом возрасте.— Группа продуктов с повышенным содержанием кальция — это молочные и кисломолочные. Например, творог, кефир, ряженка, простокваша и молоко. Однако кефир, ряженка и простокваша лучше, потому что там немного меньше лактозы, которая содержит много сахара. А его нужно ограничивать людям после 50 лет, — рассказал он.Также там больше бифидо- и лактобактерий, которые необходимы для жизни. Человек должен регулярно получать новые порции этих бактерий из пищи, отметил диетолог.Помимо этого, в кефире, ряженке и простокваше содержится молочный белок, который легче усваивается организмом после 50 лет.— Качественный молочный белок отчасти уже ферментирован, что облегчает его усвоение организмом. А кислинка, которая содержится в кефире, ряженке и простокваше, помогает желудку переварить пищу, потому что у людей после 50 лет происходит снижение кислотности желудка и его секреторной функции, — сказал Гинзбург.Люди, которые не любят молоко, могут получать необходимое количество кальция из рыбных консервов или вареной рыбы, где развариваются косточки, подчеркнул собеседник «ВМ».Эксперт напомнил, что кальция довольно много в крупах и отрубях. Но из этих продуктов он хуже усваивается, потому что они перегружены полисахаридами, фитатами, которые замедляют его всасывание.— Многие уверены, что не стоит считать эту растительную пищу достаточным источникам кальция, — заверил он.По мнению врача-терапевта Андрея Кондрахина, люди после 50 лет обязательно должны включить в рацион яичную скорлупу. Этот продукт поможет поддерживать уровень кальция на необходимом уровне.— Самый рекордсмен по содержанию кальция — это скорлупа яйца. Она создана природой, чтобы легко войти в организм, поэтому ее можно есть. Однако она не очень приятная на вкус. Чтобы принимать ее в пищу, нужно растереть скорлупу в порошок, добавить сок лимона, чтобы активировать кальций, и соль. Эту смесь можно добавлять в пищу и есть постоянно, — сказал он.До этого диетолог Елена Соломатина рассказала «ВМ», что опасно есть на завтрак после 40 лет. По ее словам, следует отказаться от быстрорастворимых каш, хлопьев, белого хлеба с маслом или вареньем, блинчиков, оладьей и жареных сырников. Дело в том, что во всей этой еде содержатся быстрые углеводы. Соломатина пояснила, что организм человека в 20 лет и после 40 лет сильно отличается. Молодежь легче переносит резкие скачки уровня глюкозы в крови.

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