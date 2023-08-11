"Тропические ночи": терапевт объяснила, к чему может привести сон в духоте

В 10 регионах России стоит аномально жаркая погода. Синоптики обещают, что на следующей неделе жара вернется и в Центральный регион страны, включая Москву и Подмосковье."Тропическими" называют ночи, когда в темное время температура воздуха не опускается ниже 20 градусов. О том, почему такие ночи опасны для здоровья и как помочь себе, если из-за жары и духоты возникло недомогание, рассказала врач-терапевт "Инвитро" Марина Лебедева.Какая температура воздуха комфортная в ночное время"Для средней полосы нашей страны ночные комфортные температуры в июле и августе должны быть около 16-17°С, а влажность не превышать 60%. Повышение ночных температур более 18°С ассоциировано с опасностью для здоровья. Это может проявляться в расстройствах и обострении хронических заболеваний прежде всего сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной систем, - пояснила Марина Лебедева. - Оптимальная температура для сна в помещении - 17-20°С, а оптимальный диапазон влажности - 40-60%".В группе риска находятся пациенты с заболеваниями сердца, сосудов, неврологической патологией, неполадками с дыхательной системой, а также те, у кого есть избыточный вес."Во время сна температура тела человека понижается, следовательно, для поддержания этого состояния и в помещении температура в идеале не должна не превышать 17-20°С. Если такой баланс не достигается, то основные системы и органы не получают условия, необходимые для "ночной работы", - отметила доктор.Как организм может отреагировать на жару и духоту"Поводом обратиться к врачу могут послужить головная боль, слабость, сонливость, учащенное сердцебиение, ощущения перебоев в работе сердца, - перечислила доктор Лебедева. - Иногда возникают отеки лица и ног, ночные судороги, тошнота, утром человек чувствует себя утомленным".Более серьезные симптомы: повышенное или пониженное артериальное давление, а также его резкие перепады (это разница в 15-20 мм рт. ст. от обычного для конкретного человека), невозможность совершить движения в руке или ноге, резко возникшие затруднения речи, асимметрия лица, острые боли в животе (иногда сопровождающиеся рвотой) - при таких проявлениях нужно срочно вызвать скорую медицинскую помощь.Как помочь себе, если почувствовал недомоганиеЕсли речь идет просто о недомогании, облегчить состояние поможет слегка теплый душ, питье обычной воды или с добавлением ломтика лимона, употребление небольшого количества ягод и фруктов. В такие дни лучше избегать физических и эмоциональных нагрузок, выкроить время для отдыха, постараться находиться в комфортных условиях температуры и влажности.Как справиться с ночной жарой, если нет кондиционераВ такой ситуации поможет соблюдение нескольких рекомендаций, а именно:помешайте помещению нагреваться днем - с рассвета до заката защитите окна жалюзи, плотными шторами (лучше светлых тонов);отключите электроприборы, которыми не пользуетесь - компьютер, телевизор, мультиварку, электрочайник. Даже в "спящем" режиме они выделяют тепло.сведите к минимуму приготовление пищи в духовке и на плите;проветривайте помещение после захода солнца;увлажняйте помещение: влажная уборка и увлажнитель воздуха с правильно выбранным режимом помогут добиться оптимальной влажности. В крайнем случае поместите лед в пластиковые бутылки и распределите по комнате - на 20 м? потребуется около 5 литров льда в разных бутылках;используйте вентилятор, но важно, чтобы поток воздуха не был направлен на вас.поможет дополнительный прием душа в режиме прохладный - теплый, для здоровых людей - слабо контрастный, это теплый - прохладный ("холодный - горячий" может вызвать спазм сосудов);если нужно выйти из дома - отправляйтесь на прогулку после заката, когда температура воздуха существенно снижается.

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