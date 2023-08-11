Врач Чибисова объяснила, как рассчитать личную норму воды с учетом веса

Эндокринолог Валентина Чибисова напомнила, что в жару обычная норма воды, которую следует употреблять в течение дня, – увеличивается.По словам врача-эндокринолога Чибисовой, люди часто слышат о необходимости пить воду в количестве около двух литров за день. На самом деле эта «норма» не отражает реальной потребности в воде.«Миф о двух литрах воды в день очень живучий, однако у каждого человека своя индивидуальная норма, единого рецепта для всех нет», - об этом Чибисова сообщила в интервью РИАМО.Она отметила, что личная норма воды определяется с учетом веса человека.«Вес в килограммах надо умножить на 30, полученный результат – это рекомендуемое количество воды в миллилитрах, которое необходимо выпивать в сутки», поделилась медик.Чибисова уточнила, что ели вес не превышает 60 килограммов, то норма жидкости для человека составит 1,8 литра за день. Если вес колеблется в районе 67 кг, то норма слегка повышается: следует выпивать два литра за день. Но в жару эти цифры должны быть более высокими из-за риска обезвоживания. Например, людям с весом 60 кг рекомендуется выпивать 2,4 литра жидкости в течение дня.Специалистка добавила, что суточная норма учитывает всю жидкость, употребляемую за сутки, включая соки, супы и другие блюда, содержащуюся в овощах и фруктах воду и так далее.

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