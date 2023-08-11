Гайморит: симптомы, причины, лечение

Гайморит — воспалительное заболевание слизистой оболочки гайморовой или верхнечелюстной пазухи. Является одним из видов синусита. Гайморовы пазухи представляют собой полости в толще кости верхней челюсти с двух сторон от носа. Они согревают и увлажняют тот воздух, который человек вдыхает, а также выравнивают давление.Чаще всего с гайморитом сталкиваются взрослые люди и дети старше 5 лет. В ещё более раннем возрасте это заболевание не проявляется, потому что пазухи недостаточно развиты. Гайморит обязательно нужно лечить, поскольку он может привести к менингиту, абсцессу головного мозга, флегмону глазницы, невриту тройничного нерва.СимптомыОдин из характерных симптомов гайморита — сильная боль в области носа и щек, а также под глазами. При этом обычно боль становится сильнее, когда человек наклоняет корпус вперед. Утром этот симптом может отсутствовать, однако ближе к вечеру появляется дискомфорт. Чем активнее развивается гайморит, тем дальше распространяется боль. Вскоре ее можно начать чувствовать в области зубов и висков.Другими симптомами заболевания считаются:Заложенность носа с одной или обеих сторон. От нее невозможно избавиться даже при помощи сосудосуживающих средств от насморка.Сильный кашель по ночам.Заложенность в ушах.Слизистые выделения из носа. Иногда они могут быть слизисто-гнойные или просто гнойные.Обоняние становится слабее.Температура тела повышается до 38-39 градусов. А симптомы лихорадки появляются не всегда: лишь в момент обострения.Сильная слабость и быстрая утомляемость.Неприятный вкус и запах во рту.ПричиныЧастая причина гайморита — вирусы и бактерии. В большом количестве случаи этого заболевания фиксируют в осенне-зимний период, когда иммунитет человека ослаблен: организм попросту не может противостоять инфекции в полной мере.Гайморит также появляется и по другим причинам:травмы слизистой гайморовых пазух;аллергические реакции;туберкулез, новообразования;запущенные заболевания верхних зубов.На развитие воспаления обычно влияют искривление носовой перегородки, анатомические особенности лицевого скелета, полипы — аномальное разрастание тканей, выступающих над слизистой оболочкой.ЛечениеОбычно терапия при гайморите направлена на то, чтобы уменьшить отек слизистой пазухи и ее выводного протока. Это позволяет обеспечить отток содержимого синуса наружу. Пациенту назначают препараты разных групп:Сосудосуживающие средства, например капли и спреи, которые уменьшают отек слизистой.Антигистаминные, которые устраняют аллергический компонент воспаления.Антибиотики, которые помогают уничтожить возбудитель болезни и снизить воспаление.При ослаблении симптомов не рекомендуется заканчивать курс терапии и прекращать прием препаратов. При этом при слишком большом скоплении гноя лечить гайморит сложнее. В этом случае пациенту назначают более радикальное лечение — пункцию, которая заключается в проколе тонкой костной перегородки и удалении из пазухи скопившихся гноя и слизи.

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