Гайморит: симптомы, причины, лечение
Чаще всего с гайморитом сталкиваются взрослые люди и дети старше 5 лет. В ещё более раннем возрасте это заболевание не проявляется, потому что пазухи недостаточно развиты. Гайморит обязательно нужно лечить, поскольку он может привести к менингиту, абсцессу головного мозга, флегмону глазницы, невриту тройничного нерва.
Симптомы
Один из характерных симптомов гайморита — сильная боль в области носа и щек, а также под глазами. При этом обычно боль становится сильнее, когда человек наклоняет корпус вперед. Утром этот симптом может отсутствовать, однако ближе к вечеру появляется дискомфорт. Чем активнее развивается гайморит, тем дальше распространяется боль. Вскоре ее можно начать чувствовать в области зубов и висков.
Другими симптомами заболевания считаются:
Заложенность носа с одной или обеих сторон. От нее невозможно избавиться даже при помощи сосудосуживающих средств от насморка.
Сильный кашель по ночам.
Заложенность в ушах.
Слизистые выделения из носа. Иногда они могут быть слизисто-гнойные или просто гнойные.
Обоняние становится слабее.
Температура тела повышается до 38-39 градусов. А симптомы лихорадки появляются не всегда: лишь в момент обострения.
Сильная слабость и быстрая утомляемость.
Неприятный вкус и запах во рту.
Причины
Частая причина гайморита — вирусы и бактерии. В большом количестве случаи этого заболевания фиксируют в осенне-зимний период, когда иммунитет человека ослаблен: организм попросту не может противостоять инфекции в полной мере.
Гайморит также появляется и по другим причинам:
травмы слизистой гайморовых пазух;
аллергические реакции;
туберкулез, новообразования;
запущенные заболевания верхних зубов.
На развитие воспаления обычно влияют искривление носовой перегородки, анатомические особенности лицевого скелета, полипы — аномальное разрастание тканей, выступающих над слизистой оболочкой.
Лечение
Обычно терапия при гайморите направлена на то, чтобы уменьшить отек слизистой пазухи и ее выводного протока. Это позволяет обеспечить отток содержимого синуса наружу. Пациенту назначают препараты разных групп:
Сосудосуживающие средства, например капли и спреи, которые уменьшают отек слизистой.
Антигистаминные, которые устраняют аллергический компонент воспаления.
Антибиотики, которые помогают уничтожить возбудитель болезни и снизить воспаление.
При ослаблении симптомов не рекомендуется заканчивать курс терапии и прекращать прием препаратов. При этом при слишком большом скоплении гноя лечить гайморит сложнее. В этом случае пациенту назначают более радикальное лечение — пункцию, которая заключается в проколе тонкой костной перегородки и удалении из пазухи скопившихся гноя и слизи.
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