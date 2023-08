«Бесполезная» вилочковая железа может помочь в борьбе с раком

За грудиной находится небольшая жировая железа, о которой довольно часто говорят, что она «бесполезна» во взрослом возрасте. Однако недавнее ретроспективное исследование, опубликованное в The New England Journal of Medicine, показывает, что вилочковая железа далеко не так бесполезна, как когда-то думали многие эксперты.Американские исследователи обнаружили, что те, у кого удалена вилочковая железа, сталкиваются с повышенным риском смерти от любой причины в более позднем возрасте. Они также сталкиваются с повышенным риском развития рака.Стоит отметить, что новое исследование является чисто наблюдательным, то есть оно не может доказательно показать, что удаление вилочковой железы напрямую вызывает рак или другие смертельные заболевания.Тем не менее, исследователи обеспокоены сделанными выводами. Они утверждают, что пока не получится узнать больше о ее вкладе, сохранение этой железы «должно быть клиническим приоритетом», где это возможно.«Масштаб риска был тем, чего мы никогда не ожидали», — сказал онколог Дэвид Скадден Энн Мэннинг.Известно, что в детстве вилочковая железа играет решающую роль в развитии иммунной системы. Когда железа удаляется в молодом возрасте, у пациентов наблюдается долгосрочное снижение Т-клеток, которые представляют собой тип лейкоцитов, борющихся с микробами и болезнями. Дети без тимуса также имеют тенденцию к нарушению иммунного ответа на вакцины.Однако к тому времени, когда человек достигает половой зрелости, вилочковая железа сморщивается и производит гораздо меньше Т-клеток для организма. Казалось бы, его можно удалить без непосредственного вреда, а поскольку он расположен перед сердцем, его часто удаляют во время кардиоторакальной хирургии.Но хотя некоторым пациентам с раком вилочковой железы или хроническими аутоиммунными заболеваниями, такими как миастения, требуется тимэктомия, при которой вилочковая железа удаляется хирургическим путем, железа не всегда является помехой. Это может быть даже большим подспорьем.Используя данные о пациентах из государственной системы здравоохранения, исследователи в Бостоне сравнили результаты пациентов, перенесших кардиоторакальную операцию: более 6000 человек (контрольная группа), которым не удалили вилочковую железу, и 1146 человек, которым удалили вилочковую железу.У тех, кто перенес тимэктомию, вероятность умереть в течение 5 лет почти в два раза выше, чем у контрольной группы, даже с учетом пола, возраста, расы и пациентов с раком вилочковой железы, миастенией или послеоперационными инфекциями.У пациентов, у которых была удалена вилочковая железа, в два раза выше вероятность развития рака в течение 5 лет после операции.Более того, этот рак, как правило, был более агрессивным и часто рецидивировал после лечения по сравнению с контрольной группой.Почему существуют эти ассоциации, неизвестно, но исследователи подозревают, что отсутствие тимуса каким-то образом нарушает здоровую функцию иммунной системы взрослого человека.Подмножество пациентов в исследовании, перенесших тимэктомию, показало менее разнообразные рецепторы Т-клеток в их крови, что могло способствовать развитию рака или аутоиммунных заболеваний после операции.«Вместе эти результаты подтверждают роль тимуса, способствующего производству новых Т-клеток во взрослом возрасте и поддержанию здоровья взрослого человека», — заключают авторы исследования.Их результаты, по их словам, убедительно свидетельствуют о том, что вилочковая железа играет важную роль в поддержании нашего здоровья вплоть до самого горького конца.

