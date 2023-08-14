Эксперт по питанию рассказала, какие грибы повышают сексуальную энергию

Среди природных афродизиаков есть не только травы и другие растительные средства, но и грибы. Важно выбрать те, в которых больше всего полезных для либидо компонентов.*Как сообщила специалист по натуропатии и превентивной медицине Ольга Царёва, максимальная концентрация витаминов группы B, магния и железа содержится в лисичках и белых грибах. Именно они способны серьезно повышать сексуальное влечение как у мужчин, так и у женщин.Давно известна роль сбалансированного питания в поддержании здорового образа жизни и сохранении бодрости, активности. в том числе, сексуальной. Ученые выяснили, что важнейшими элементами, способными усилить либидо, являются витамины группы B, железо, селен, магний, цинк, витамины C и D.Лисички ценятся за высокую насыщенность разными минералами и витаминами, особенно много в них витаминов группы B. Немало этих веществ и в белых грибах, в частности, боровики богаты витамином B и D. Они же остаются источником растительного белка.Для того, чтобы польза грибов стала максимальной, термическую обработку советуют делать минимальной. И комбинировать лесные дары с афродизиакальными специями, такими как кардамон, карри, имбирь и красный перец. А чтобы они полнее усваивались, сочетать эти компоненты с зеленью и овощами.

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