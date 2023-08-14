Иммунолог заявил, что от мороженого нельзя заболеть

Врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус рассказал, что невозможно заболеть от мороженого. Однако высок риск набрать лишний вес, так как продукт содержит большое количество жиров и углеводов.«Мороженое – это углеводы и жиры. Опасно оно может в больших количествах только с позиции набора лишнего веса. Но заболеть от мороженного невозможно, переохладить горло, как некоторые считают, тоже. Болеют люди не от мороженного, а от инфекции», – отмечает врач.По его словам, чтобы заболеть ангиной, нужно, чтобы в мороженом содержались бактерии. Однако в хорошем продукте такого быть не должно. Продеус считает, что порция мороженого не окажет негативного воздействия на детей и взрослых, у которых есть хоть небольшая физическая нагрузка.«Если мы говорим о детях и молодых людях, которые активны, хорошо двигаются, имеют физнагрузку, то им можно съесть брикетик мороженого – 100–150 грамм. Они эти калории сожгут быстро. А вот сорбет будет менее вреден», – добавил специалист.

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