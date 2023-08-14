Онколог Воробьев назвал 5 противовоспалительных продуктов для снижения риска рака, включая шоколад
Рак — это болезнь, которую необходимо искоренить, но мир далек от достижения этой цели. В то же время выбор здорового питания может помочь вам снизить риск потенциально смертельного заболевания.
Хотя ни одна конкретная пища не может гарантировать профилактику рака, противовоспалительные продукты могут помочь снизить риск, по словам врача-онколога. Врач объяснил, что хроническое воспаление связано с более высоким риском развития рака.
"Употребление в пищу разнообразных полезных противовоспалительных продуктов может обеспечить защиту", - говорит врач-онколог Андрей Воробьев специально для МедикФорум.
1.Бобовые
Богатые клетчаткой, белком и антиоксидантами чечевица, нут и бобы могут оказывать противовоспалительное действие.
Врач Воробьев объяснил, что клетчатка может способствовать здоровому микробиому кишечника , который играет роль в иммунной функции и регулировании воспаления.
«Включайте в свой рацион бобовые, такие как фасоль, чечевица и нут, несколько раз в неделю. Около одной-двух порций в день — хорошая цель».
2. Зеленый чай
Богатый полифенолами, в том числе «мощным» EGCG, зеленый чай предлагает больше, чем согревающий напиток и дозу кофеина.
Полифенолы — это категория соединений, которые естественным образом содержатся в растительных продуктах и обладают противовоспалительными свойствами. По словам доктора, они могут помочь нейтрализовать вредные молекулы, называемые свободными радикалами, которые могут вызывать окислительный стресс и вызывать воспаление.
3. Куркума
Независимо от того, используете ли вы ее в качестве основного ингредиента в своем карри или пьете в латте, куркума обладает впечатляющим питательным профилем. Желтая специя содержит активное соединение под названием куркумин, обладающее «сильным» противовоспалительным действием.
Онколог рекомендовал добавлять куркуму в пищу, когда это возможно, чтобы улучшить вкус и улучшить здоровье. Тем не менее, вы должны иметь в виду, что вам нужен черный перец или жир, чтобы активировать силу куркумина.
4. Оливковое масло
По словам онколога, оливковое масло первого холодного отжима содержит ненасыщенные жиры и антиоксиданты, в том числе олеокантал, которые обладают противовоспалительными свойствами.
5. Темный шоколад
В то время как молочный шоколад является любимым лакомством, выбор действительно темного шоколада может повысить содержание флавоноидов и, следовательно, ослабить воспаление.
Полифенолы, обнаруженные в закусках, модулируют воспалительные пути и уменьшают количество виновников.
"У каждого второго человека в течение жизни разовьется та или иная форма рака, поэтому правильное питание, занятие спортом, активная социальная жизнь помогут предотвратить или отсрочить смертельное заболевание".
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