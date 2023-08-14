3 причины утренней тревоги и как с ними справиться

Если по утрам уже зашкаливает уровень стресса; если, только проснувшись, вы уже чувствуете непонятное беспокойство — проверьте себя по этому списку. Специалисты объясняют причины и советуют, как справиться с тревогой.Время от времени начинать утро с тревоги, в общем-то нормально, объясняет лицензированный психолог-педагог, поведенческий специалист Рина Б. Патель в статье Huffpost. Важная презентация, собеседование и даже приятное свидание с новым партнером могут вызывать беспокойство. Но если с этого чувства начинается каждое ваше утро, стоит разобраться в причинах. Даже если это не сильная тревога, а только небольшое ощущение подавленности, эксперты рекомендуют позаботиться о себе. Итак, какие причины утренней тревожности называют врачи?Повышение уровня кортизолаУровень кортизола в крови по утрам выше, и это норма. Кортизол впрыскивается в кровь, помогая нам проснуться — но он может вызывать чувство беспокойства. Это происходит, когда утреннее повышение кортизола накладывается на общее состояние стресса или перегрузки: в таком случае уровень кортизола в крови и без того высок, а утренний всплеск создает чрезмерный пик, — рассказывает врач-сомнолог Алекс Дмитриу.Неправильный режим снаУтро понедельника — самое подходящее время для пика сердечно-сосудистых заболеваний. Острая реакция на опасность, «бей или беги», которая заставляет наше сердце биться чаще, обычно отпускает организм во сне. Но если уровень фонового стресса зашкаливает, а каждый день становится новым источником тревоги, то и сон не дает долгожданного отдыха. И тогда утренний звонок будильника может спровоцировать настоящий приступ паники и даже вызвать сердечный приступ, что совсем не редкость.Причина в психическом здоровьеКлинический психолог Линдон Дж. Агияр объясняет, что состояние психического здоровья может определять время, в которое вы чувствуете беспокойство. Социальная тревога и обсессивно-компульсивное расстройство могут вызывать утреннюю тревогу, а генерализованное тревожное расстройство или ПТСР могут вызывать вечернюю тревожность. Пациент, который борется с зависимостью, будет чувствовать макисмальную тревожность в те часы, которые он раньше отводил под свою пагубную привычку.Конечно, заниматься самодиагностикой не следует — для постановки диагноза лучше обратиться к психиатру.Дьявол в деталяхКроме этих конкретных причин, причинами утренней тревожности могут быть: яркие сны, навязчивые ночные кошмары, симптомы ПТСР, график жизни, зашкаливающий уровень стресса в целом. Плохой сон, плохая еда, неумение справляться со стрессом — и ваши утра превращаются в кошмар.Как справиться с утренним беспокойством?Если вы просыпаетесь с чувством тревоги, у вас «сосет под ложечкой», если с вами по утрам случаются приступы паники, начните с того, чтобы обратиться к психиатру (либо психотерапевту; иногда может помочь грамотный невролог). Эти утренние явления могут серьезно влиять на качество жизни и способность принимать решения.Заведите дневник, чтобы отслеживать свой опыт. Записывайте проблемы, успехи и межличностные взаимодействия, которые вызвали сильные чувства. Это поможет отследить закономерности в появлении утренней тревожности.Попробуйте диафрагмальное дыхание. Сделайте вдох на четыре счета через нос, задержит дыхание на четыре секунды и выдохните через рот, слегка приоткрыв губы, также на 4 счета.Ведите успокаивающий образ жизни. Попробуйте йогу, аффирмации, практики мышечной релаксации. Включите в свой распорядок дня спорт — лучше всего на свежем воздухе.Соблюдайте распорядок. Ложитесь спать в одно и то же время. Отключайте гаджеты и мониторы за полчаса до сна. Излейте негативные мысли в дневнике. Помедитируйте. Попробуйте утяжеленное одеяло.Обратитесь к специалисту по когнитивно-поведенческой терапии. Это тот метод, который лучше всего работает в вашем случае. КПТ может помочь изменить свою реакцию на стресс.

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