Дерматолог Айсина: солнечный ожог нельзя смазывать вазелином или маслом

Дерматолог Дамира Айсина: жирные средства, которыми обрабатывают кожу, лишь усиливают нагрев.Дерматолог Дамира Айсина рассказала, что люди часто не осознают факт полученного ожога, пока не вернутся домой. Но ожог начинается гораздо раньше, и если вы находитесь на пляже или в другом открытом месте и понимаете, что ваша кожа покраснела, вы должны немедленно уйти в тень, туда, где нет солнечного света.В том случае, когда кожа становится обожженной, нужно сразу же приступать к ее охлаждению. Сказав об этом, дерматолог подчеркнула, что нужно быть очень осторожными с теми средствами, которые используются для успокоения ожога. Айсина уточнила, что солнечный ожог нельзя смазывать вазелином или маслом.«При ожогах категорически противопоказаны вазелин и масляные, жирные средства – они создают на коже тонкую жировую пленку, которая задерживает тепло внутри», - объяснила специалистка.Кроме того, нельзя использовать кремы местного применения, содержащие ингредиенты, оканчивающиеся на -каин (например, бензокаин, лидокаин). Они могут вызывать аллергические реакции, усугубляющие воспаление, добавила дерматолог.Также не подходят для заживления обожженной кожи кремы или лосьоны, содержащие спирт и отдушки: их использование сушит кожу и препятствует ее заживлению.Первая помощь. Что может помочь при солнечном ожоге кожи?Первым средством для лечения солнечных ожогов являются компрессы из ледяной воды – их рекомендуется оставлять на коже на 20 минут по мере необходимости.Когда ожог утихнет (обычно это занимает 1-2 дня), можно приступать к интенсивному увлажнению кожи. Раньше этого делать не следует, поскольку возникает риск, что тепло попадет внутрь кожи, вызовет еще большее воспаление и боль.Если ощущается сильная боль, можно принять обезболивающее.Следует пить много воды, так как гидратация помогает коже восстановиться.«Обратитесь к врачу, если появились волдыри от солнечных ожогов или ощущается очень сильная боль, либо появляются симптомы лихорадки, жар, озноб, головокружение или спутанность сознания», - резюмировала дерматолог.

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