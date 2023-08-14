Головокружение, тошнота и еще три признака начинающейся ишемической болезни сердца

Ишемическая болезнь сердца — одна из самых распространенных патологий сердечно-сосудистой системы. И чтобы не возникло тяжелых осложнений, крайне важно ее вовремя распознать.Если говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях, то среди причин смерти инфаркт стоит далеко не на первом месте. Лидером по количеству летальных исходов в этой категории считается ишемическая болезнь сердца (ИБС), на нее приходится целых 47% от общей статистики. Чаще всего эта патология возникает при атеросклерозе коронарных сосудов.Этот диагноз, как и большинство сердечно-сосудистых болезней, сильно помолодел. Если раньше ИБС находили у людей старше 50 лет, то сейчас в группе риска могут находиться и те, кому еще нет сорока. Всему виной нездоровый образ жизни: проблемы с рационом, обилие жирной и калорийной пищи в меню, недостаток физической активности, злоупотребление алкоголем, курение.«Ишемическая болезнь сердца возникает, когда накопление бляшек в коронарных артериях блокирует кровоснабжение сердечной мышцы. Из-за сужения артерий приток крови к сердцу уменьшается, человек может начать страдать от неприятных симптомов», — поясняет фармацевт Аббас Канани.По словам эксперта, на ишемическую болезнь сердца могут указать следующие симптомы:боль в груди, которая ощущается как стеснение, сдавливание;периодическая одышка;боль во всем теле;чувство, что у вас кружится голова и вы вот-вот упадете в обморок;приходящая время от времени тошнота.«Боль в груди может ощущаться как давление, стеснение, сдавливание или тяжесть, и она может иррадиировать в шею, руки, плечи, челюсть или спину. Другие неприятные симптомы зачастую начинают проявляться во время физической нагрузки или же когда человек испытывает сильные эмоции», — добавил фармацевт.Если вы страдаете от каких-либо неприятных симптомов, то обязательно запишитесь на прием к врачу. Это может быть терапевт или же кардиолог, особенно если у вас раньше уже были проблемы с сердцем.

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