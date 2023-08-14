Невролог Алехина: оптимальное количество темного шоколада снижает вероятность инсульта

От предотвращения воспаления до снижения высокого кровяного давления темный шоколад может предложить больше, чем богатый вкус.Инсульт описывает серьезное опасное для жизни состояние, которое возникает, когда прекращается кровоснабжение части мозга. Различные проблемы со здоровьем, от высокого кровяного давления до высокого уровня холестерина, могут заложить опасную основу для этой неотложной медицинской помощи.Выбор здорового образа жизни может помочь разрушить эти вредные процессы, а темный шоколад представляет собой вкусное оружие, которое вы можете добавить в свой арсенал защиты.1. Содержание антиоксидантовНасыщенная антиоксидантами, такими как флавоноиды и полифенолы, шоколад может помочь защитить клетки от повреждений, вызванных окислительным стрессом. А оксидативный стресс связан с различными сердечно-сосудистыми заболеваниями, включая инсульт.2. Регуляция артериального давленияВысокое кровяное давление является основным фактором риска инсульта, поэтому очень важно контролировать свои показания. К счастью, антиоксиданты в темном шоколаде могут улучшить эластичность кровеносных сосудов, что может привести к улучшению кровотока и снижению артериального давления.«Исследование, в котором оценивались результаты 15 испытаний, продемонстрировало небольшое, но значительное снижение артериального давления продуктов какао, богатых флаванолами: систолическое артериальное давление в среднем составляет около 3,2 мм рт.ст., а диастолическое артериальное давление снижается в среднем на 2,0 мм рт.ст.», - говорит врач-невролог Александра Алехина специально для МедикФорум.3. Улучшение эндотелиальной функцииЭндотелиальные клетки выстилают внутреннюю часть кровеносных сосудов и играют решающую роль в поддержании их здоровья."Интересно, что темный шоколад связан с улучшением функции эндотелия, что может улучшить расширение кровеносных сосудов, кровоток и общее состояние сердечно-сосудистой системы".4. Усиление кровотокаЕще один способ, которым темный шоколад может улучшить ваше сердечно-сосудистое здоровье, заключается в улучшении притока крови к мозгу. Врач сказала, что это потенциально может снизить риск ишемического инсульта, когда тромб блокирует артерию, снабжающую кровью мозг.5. Управление холестериномПодобно высокому кровяному давлению, высокий уровень холестерина является еще одним предшественником инсульта.Исследования показывают, что употребление продуктов, богатых какао, может оказать положительное влияние на уровень холестерина за счет повышения уровня «хорошего» холестерина.6. Противовоспалительное действиеХроническое воспаление может лежать в основе различных сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инсультов."Антиоксиданты в темном шоколаде обладают противовоспалительными свойствами, что снижает риск".«Оптимальное количество темного шоколада для потенциальной пользы для здоровья, в том числе связанное с сердечно-сосудистыми заболеваниями и снижением риска инсульта, может варьироваться в зависимости от нескольких факторов, включая возраст человека, пол, общее состояние здоровья, потребность в калориях».Хотя универсального ответа нет, вот несколько общих рекомендаций, которые следует учитывать.«Небольшой порции, например, квадратика или двух — от 20 до 45 г — темного 70-процентного (или выше) шоколада в день может быть достаточно, чтобы получить потенциальную пользу без перегрузки калориями».

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