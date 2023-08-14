Новые правила продажи лекарств с 1 сентября: что изменится в работе аптек

Говорят, все лекарства теперь будут продавать только по рецептам. Такую «страшилку» обсуждают россияне из-за нововведений в правилах отпуска и маркировки лекарственных препаратов. Вводятся они с 1 сентября.С 1 сентября в России вступают в силу новые правила продажи и маркировки лекарств — изменения в Положении о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (постановление Правительства РФ от от 14.12.2018 № 1556).Новшество вызвало бурное обсуждение у фармацевтов, аптекарей и врачей. Звучали предположения, что новые правила могут привести к лекарственному коллапсу, очередям и сделать часть лекарств недоступными для покупателей: многие препараты продавались бы строго по рецептам. Врачи высказывались о том, что, как следствие, в стране массово расцветут самолечение и народная медицина.Общественники писали письма с просьбами отложить введение новых правил. Президент Лиги защитников пациентов Александр Саверский просил отложить введение изменений в постановление о новом порядке отпуска лекарств. И их услышали.Откатили назадРосздравнадзор опубликовал информацию о том, что с 1 сентября усиленный контроль будет предусмотрен только для лекарств строгого учета и льготных препаратов.«Для реализации изменений в соответствии с пунктом 32 Положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения подготовлен проект инструкции по представлению сведений в систему мониторинга (Паспорта процессов), которым предусмотрено, что сведения о рецептах передаются только в отношении рецептов, имеющих номер, серию и дату (к таким относятся рецепты на препараты строгого учета и льготные лекарства)», — говорится в публикации ведомства.В других случаях изменений в правилах вывода препаратов из оборота в системе маркировки при отпуске через аптечную сеть не будет, уточнили в сообщении.Без паники!Как пояснили эксперты Центра развития перспективный технологий — Оператора государственной системы маркировки «Честный знак», в итоге нововведения коснутся всего нескольких процентов из всего объема рецептурных продаж. Для остальных рецептурных и тем более безрецептурных препаратов ничего не изменится.«Изменения никак не повлияют и не усложнят торговлю лекарствами. Все будет продаваться в том же объеме и тем же способом, что и раньше, — разъяснили эксперты. — Нововведение в первую очередь позволит пресечь работу аптек, которые продавали наркотические и сильнодействующие вещества без рецептов и нелегально».Что изменится в работе аптек с 1 сентябряС 1 сентября при продаже лекарств по рецепту аптека будет предоставлять в государственную систему маркировки «Честный знак» реквизиты рецепта на препарат (дата, номер и серия). Это касается только:Предметно-количественного учета. Это психотропные вещества списка III, сильнодействующие и ядовитые вещества.Аптеки будут фиксировать в системе маркировки три реквизита в рецепте: серия, номер и дата. Это необходимо для контроля за продажей сильнодействующих препаратов.Лекарственных препаратов, отпускаемых дистанционным способом по рецептам.Это необходимо для обеспечения безопасности людей, которые покупают лекарства дистанционно, чтобы гарантировать получение качественных и безопасных препаратов из надежных аптек.Ситуаций, когда государство компенсирует покупателю полную или частичную стоимость лекарства. Это необходимо для того, чтобы избежать мошеннических схем с льготными лекарствами, приобретаемыми за счет бюджета.

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