Врач Захарова рассказал как по глазам диагностировать начинающуюся деменцию

По словам семейного врача, ваши глаза могут быть окном для целого ряда заболеваний, включая деменцию.Проблемы с памятью, особенно с запоминанием недавних событий, обычно являются первым признаком деменции. Однако врач сообщила, что ваши глаза могут удерживать подсказки еще до того, как проблемы с памятью станут очевидными.«Некоторые люди думают, что посещение офтальмолога необходимо только в том случае, если у вас есть проблемы с глазами или вам нужна коррекция зрения. Однако это широко распространенное заблуждение, которое также применимо к медицинским ситуациям в целом. На самом деле, офтальмолог может быть первым врачом, который диагностирует заболевание, потому что начальные признаки могут появиться в глазах», - говорит семейный врач Татьяна Захарова .Исследования показывают, что проблемы со зрением могут быть одним из «первых» признаков деменции.Например, исследование из США показало, что сканирование сетчатки может обнаруживать ключевые изменения в кровеносных сосудах, которые могут быть ранними признаками болезни Альцгеймера.По словам врача Захаровой, следующие симптомы могут вызывать тревогу:Изменения зрения: люди с деменцией могут испытывать трудности со зрительным восприятием, в том числе проблемы с оценкой расстояния или определением цветов и контрастов.Трудности при чтении или письме: деменция может привести к проблемам с пониманием прочитанного, связным письмом или пониманием символов и чисел.Зрительные галлюцинации: некоторые люди с деменцией могут испытывать зрительные галлюцинации (видеть вещи, которых нет).Нарушение зрительной памяти: людям с деменцией может быть сложно вспоминать лица, места или объекты.Хотя изменения зрения могут быть первыми предупреждающими знаками, они не всегда появляются первыми. Врач поделилась, что появление этих симптомов может варьироваться от человека к человеку.«В некоторых случаях эти признаки могут быть незаметными и не сразу распознаваемыми. Однако в других случаях они могут стать достаточно заметными, чтобы побудить к дальнейшему расследованию».Как только вы начнете испытывать какие-либо изменения или проблемы со зрением, важно обратиться за медицинской помощью.«Если вы заметили какие-либо предупреждающие знаки в глазах, крайне важно принять немедленные меры и обратиться к своему врачу общей практики», - советует Захарова.Регулярные визиты к офтальмологу так же важны, так как эксперт может обнаружить потенциально опасные изменения еще до появления симптомов. Кроме того, регулярные проверки зрения могут помочь снизить риск заболевания мозгом.Как снизить риск деменцииПравильное питание, употребление продуктов, богатых омега-3 жирными кислотами, и, в целом, здоровый образ жизни, помогут отсрочить наступление деменции."Активность в пожилом возрасте очень важна, как физическая, так и социальная".

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