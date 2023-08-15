Определен механизм половых различий при воздействии стресса на мозг

Ученые из Института психиатрии Макса Планка определили механизм половых различий при воздействии стресса на мозг.Известно, что высокий уровень стресса способствует развитию многих психиатрических расстройств. Предыдущие исследования показали, что многие из этих состояний, спровоцированных стрессом, могут проявляться по-разному в зависимости от пола. Теперь авторам удалось выявить, какие за этим стоят процессы.В исследовании команда обнаружила конкретные типы клеток, реагирующие на воздействие стресса у мужчин и женщин. Для этого они провели серию экспериментов на мышах, которых подвергали стрессу. Затем они рассмотрели изменения в клетках гипоталамуса подопытных. Используя секвенирование одноклеточной РНК, специалисты попытались определить, какие клетки были наиболее чувствительны к стрессу и подвержены хроническим стрессовым состояниям в мозге самцов и самок мышей.Наиболее чувствительным типом клеток были олигодендроциты — клетки, которые поддерживают работу нейронов. При воздействии стресса эти клетки становились менее зрелыми, однако только у мужчин.Ранее сотрудники Квинслендского университета и Гарвардской школы медицины сообщили, что в будущем у каждого второго человека в течение жизни разовьется психическое расстройство.

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