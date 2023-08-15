Почему при приеме витамина D его концентрация в организме не растет — объясняет врач
Витамин D необходим всем. Научно доказано, что из-за его дефицита человек может пострадать от патологии опорно-двигательного аппарата. Кроме того, его недостаток влияет на работу сердца, состояние сосудов, могут развиться ожирение, нарушения памяти и внимания и даже возрасти риски онкологии.
Чтобы восполнить дефицит, врачи могут назначить пациенту принимать витамин D дополнительно, но только после того, как его недостаток подтвердят лабораторные анализы. Иногда бывает так, что вы пьете витамин D месяц, другой, а его показатели в крови не растут. Почему так? Объясняет эндокринолог.
В нашем организме есть так называемые паращитовидные железы — это «соседки» щитовидной железы. Они синтезируют гормон, который называется паратгормон, коротко — ПТГ. Паратгормон считается основным, но не единственным регулятором обмена кальция и фосфора.
«Так вот, витамин D — это надежный коллега паратгормона. Они вместе участвуют в регуляции обмена кальция в организме», — говорит врач.
когда снижается уровень витамина D, то растет ПТГ, следовательно, кальций начинает вымываться из костей;
если же нормализуется уровень витамина D, ПТГ подавляется, а кальций, как и положено, заходит в костную ткань.
«Все это видно, если сдать кровь на ПТГ. Он будет повышен, если есть недостаток кальция и/или витамина D. Когда кальций в крови в норме, уровень ПТГ тоже нормализуется», — поясняет эксперт.
Важно контролировать по анализам и витамин D. Он нужен организму, потому что:
усиливает всасывание кальция в кишечнике;
подавляет избыточную секрецию паратиреоидного гормона;
активирует процессы обновления костной ткани;
угнетает процессы распада кости;
улучшает нервно-мышечную проводимость, сократимость и расслабление мышц.
Но есть один крайне важный момент, про который тоже нужно знать.
Если витамин D по анализам в норме, не факт, что все хорошо. Прежде чем выполнить свои функции, он должен превратиться в активную форму и «сесть» на свой рецептор. Вот тут и может быть загвоздка — генетические полиморфизмы. Тогда уровень витамина D в норме, а эффекта нет. В этом случае ПТГ будет повышен.
«К чему я это все? Если вы принимаете витамин D в лечебных дозах, но по анализам понятно, что уровень поднимается плохо, есть смысл проверить паратгормон», — заключила Диляра Лебедева.
Как заподозрить дефицит
При серьезном дефиците витамина D у человека могут сильно пострадать кости: они как будто становятся мягкими, в разы возрастает риск остеопороза, переломов и других заболеваний, связанных с костной системой.
Вас точно должны насторожить следующие признаки:
в костях и суставах появились постоянные болевые ощущения;
мышцы тоже как будто ноют, даже после минимальной физической нагрузки;
в руках и ногах появилось странное покалывание;
у вас немного изменилась походка: со стороны кажется, что вы теперь ходите вразвалку;
появилось странное жгучее ощущение на языке и губах;
вы стали страдать от головокружений.
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