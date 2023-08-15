А тонометры-то врут: исследование, которое многое изменит в жизни гипертоников

Оказывается, есть фактор, из-за которого здоровым людям могут поставить неправильный диагноз. Виноват во всем неправильный выбор аппарата для измерения давления.На что вы обращаете внимание, выбирая тонометр? Скорее всего, на способ измерения — плечевой или запястный, на дополнительные функции — например, на наличие памяти устройства, возможность измерить пульс и так далее.На самом деле самый важный элемент — это манжета. Ее редко подбирают по размеру, и зря. Ученые из Университета Джонса Хопкинса (США) утверждают: если она неподходящая, то человеку могут даже поставить неправильный диагноз!В исследовании, результаты которого опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine, участвовали 195 человек. Всем им автоматическим тонометром измеряли давление на правой руке: в четыре захода, с двухминутными интервалами. При этом каждый раз использовали разную манжету: стандартного размера (обычно это 22-32 см), подогнанную по толщине руки, слишком узкую или слишком широкую.Выводы оказались неожиданными: тем, у кого запястья и вообще вся рука тоньше, размер манжеты занижает показатели, тем, у кого объем плеча шире, наоборот, завышает. Как пишут ученые, у тонкокостных людей, показатели верхнего (систолического) давления занижены в среднем на 3,6 мм ртутного столба. И наоборот, у тех, кому требуется более широкая или даже очень широкая манжета, показатели при использовании стандартного аппарата могут быть завышены на 4,8 и 19,5 мм ртутного столба соответственно.Исследователи предупреждают: неправильное измерение грозит ошибкой в постановке диагноза. Здоровым людям могут диагностировать гипертонию или же, наоборот, пропустить заболевание, если показания занижены.

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