Хирург Акулова: синяки могут возникать от перепадов атмосферного давления
Хирург Акулова констатировала, что синяки часто возникают в связи со слабостью сосудистых стенок, делающей кровеносные сосуды подверженными повреждению, ломкости. Распространенной причиной такого состояния сосудов является нехватка питательных веществ, в частности, витамина С и витамина Р.
Одной из опасных причин ведущих к гематомам сосудистых повреждений является сахарный диабет и свойственный ему высокий уровень сахара в крови. Кроме того, это может происходить в случае серьезных гормональных изменений.
«Также поражение сосудов происходит при системных аутоиммунных заболеваниях (системная красная волчанка и васкулиты), при тромбоцитопении – состоянии, характеризующемся аномально низким уровнем тромбоцитов», - поделилась Акулова.
Врач добавила, что в случае тромбоцитопении возникают «внушительные гематомы».
Кроме того, синяки могут быть возрастным явлением и симптомом, отражающим старение организма.
«Склонность к синякам возрастает с возрастом, так как все ткани теряют эластичность. Не исключение – артерии, вены и капилляры: они истончаются», - заявила хирург.
Медик отметила, что синяки при слабых сосудах могут возникать даже от небольших перепадов атмосферного давления.
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