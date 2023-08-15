Хирург Акулова: синяки могут возникать от перепадов атмосферного давления

Сердечно-сосудистый хирург Анастасия Акулова рассказала о причинах склонности людей к появлению синяков.Хирург Акулова констатировала, что синяки часто возникают в связи со слабостью сосудистых стенок, делающей кровеносные сосуды подверженными повреждению, ломкости. Распространенной причиной такого состояния сосудов является нехватка питательных веществ, в частности, витамина С и витамина Р.Одной из опасных причин ведущих к гематомам сосудистых повреждений является сахарный диабет и свойственный ему высокий уровень сахара в крови. Кроме того, это может происходить в случае серьезных гормональных изменений.«Также поражение сосудов происходит при системных аутоиммунных заболеваниях (системная красная волчанка и васкулиты), при тромбоцитопении – состоянии, характеризующемся аномально низким уровнем тромбоцитов», - поделилась Акулова.Врач добавила, что в случае тромбоцитопении возникают «внушительные гематомы».Кроме того, синяки могут быть возрастным явлением и симптомом, отражающим старение организма.«Склонность к синякам возрастает с возрастом, так как все ткани теряют эластичность. Не исключение – артерии, вены и капилляры: они истончаются», - заявила хирург.Медик отметила, что синяки при слабых сосудах могут возникать даже от небольших перепадов атмосферного давления.

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