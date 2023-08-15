Как самостоятельно расшифровать анализы по превентивным нормам
Важно помнить, что референсные значения (границы, в которых результаты исследований являются нормой для здорового пациента) – не абсолютный показатель. Ситуация оценивается по превентивным нормам. Рассматривать 1-5 показателеи? – неправильно. Целесообразно оценивать полную картину состояния здоровья.
Как самостоятельно расшифровать анализы
Эритроциты, тера/л – красные кровяные тельца
Ключевая их функция – транспортировка кислорода и углекислого газа. Эритроциты работают в доставке питательных соединений, иммунных процессах и поддерживают рН.
Норма
женщины: 4,3-4,9
мужчины: 4,0-5,5
О чем свидетельствует повышение
обезвоживание
ослабление надпочечников
хроническая сердечная недостаточность
хроническая обструктивная болезнь легких.
О чем свидетельствует понижение
малокровие
воспаление
болезнь почек
нехватка витаминов комплекса В
кровотечение
гипотиреоз
инфекции
гипоксия
апластическая анемия.
МСУ, средний объем эритроцитов, фл – количество и параметры красных кровяных клеток
Норма
женщины: 85-93
мужчины: 85-90
О чем свидетельствует повышение
нехватка вит-нов В9, В12
гипотиреоз
болезни печени.
О чем свидетельствует понижение
пониженное количество соляной кислоты в желудке (H2O:HCl)
нехватка вит-на С
нехватка вит-на В6
нехватка железа (Fe)
нехватка меди (Cu).
Базофилы, %
Самые маленькие клетки категории лейкоциты. Содержат гистамин, гепарин (синтезируются в ходе аллергических реакций).
Норма для взрослых: 0-2
Нормы в *10(9)/л: до 0,1
О чем свидетельствует повышение
аллергия
воспаление
нехватка железа
инфекции
сахарный диабет
Лимфоциты
Элементы крови из подгруппы лейкоцитов. Обеспечивают функцию иммунной защиты.
Норма для взрослых в %: 18-40
Норма для взрослых в *10(9)/л: 1,4-4,5
О чем свидетельствует повышение
воспаление
бак. инфекция
вирусная инфекция
аллергия.
О чем свидетельствует понижение
воспаление
бак. инфекция
ослабленный иммунитет
нехватка белка.
Что такое метилирование
Это следующий химический процесс: метильная группа (атом углерода и 3 атома водорода) связывается с прочими молекулами. Проверяем гомоцистеин.
Определить метилирование возможно по анализу орг. кислот в урине.
По основным анализам оцениванием гомоцистеин, эритроциты, общий анализ (MCV, MCH, MCHC, RDW, гематокрит и проч.).
Гомоцистеин – метаболит с токсичными свойствами. Формируется при употреблении метионина - аминокислоты высокобелковых продуктов (темное мясо).
Метилирование необходимо организму для детоксификации гомоцистеина. Если человек здоров, этот процесс идет нормально.
Маркеры поджелудочной и печени
Аспартатаминотрансфераза (АСТ) и Аланинаминотрансфераза (АЛТ). АЛТ имеется в значительном объеме в печени и почках, в меньших – в мускулатуре скелета и сердце. АСТ можно найти во всех тканях тела. Некоторые болезни повреждают клетки печени, что повышает активность АЛТ и АСТ. Демонстрируют метаболизм утилизации глюкозы (маркер белкового обмена).
Норма для взрослых
АСТ:
ниже 35 (женщины), нормально – 20,
ниже 45 (мужчины), нормально – 30.
АЛТ:
ниже 25 (женщины), нормально – 20,
ниже 35 (мужчины), нормально – 30.
АСТ/АЛТ: АСТ должен превышать АЛТ. В норме: 1,3-1,6
Когда АСТ=АЛТ, или АЛТ больше АСТ, можно проверить показатели глюкозы, инсулина, гликированного гемоглобина.
АСТ
О чем свидетельствует повышение
холестаз
панкреатит
беременность
О чем свидетельствует понижение
нехватка витамина В6
болезнь печени
резистентность к инсулину
АЛТ
О чем свидетельствует повышение
резистентность к инсулину
жировой гепатоз печени
О чем свидетельствует понижение
нехватка витамина В6
болезнь печени
Поставить правильный диагноз может только доктор. Но можно самостоятельно выявить вероятные проблемы со здоровьем и отыскать вектор на последующее исследование.
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