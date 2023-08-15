Как самостоятельно расшифровать анализы по превентивным нормам

Почему человек чувствует себя плохо при «хороших» анализах? Какие анализы указывают на воспаление или аллергическую реакцию? По этой теме возникает множество вопросов. Предлагаем подробный гид по саморасшифровке анализов.Важно помнить, что референсные значения (границы, в которых результаты исследований являются нормой для здорового пациента) – не абсолютный показатель. Ситуация оценивается по превентивным нормам. Рассматривать 1-5 показателеи? – неправильно. Целесообразно оценивать полную картину состояния здоровья.Как самостоятельно расшифровать анализыЭритроциты, тера/л – красные кровяные тельцаКлючевая их функция – транспортировка кислорода и углекислого газа. Эритроциты работают в доставке питательных соединений, иммунных процессах и поддерживают рН.Нормаженщины: 4,3-4,9мужчины: 4,0-5,5О чем свидетельствует повышениеобезвоживаниеослабление надпочечниковхроническая сердечная недостаточностьхроническая обструктивная болезнь легких.О чем свидетельствует понижениемалокровиевоспалениеболезнь почекнехватка витаминов комплекса Вкровотечениегипотиреозинфекциигипоксияапластическая анемия.МСУ, средний объем эритроцитов, фл – количество и параметры красных кровяных клетокНормаженщины: 85-93мужчины: 85-90О чем свидетельствует повышениенехватка вит-нов В9, В12гипотиреозболезни печени.О чем свидетельствует понижениепониженное количество соляной кислоты в желудке (H2O:HCl)нехватка вит-на Снехватка вит-на В6нехватка железа (Fe)нехватка меди (Cu).Базофилы, %Самые маленькие клетки категории лейкоциты. Содержат гистамин, гепарин (синтезируются в ходе аллергических реакций).Норма для взрослых: 0-2Нормы в *10(9)/л: до 0,1О чем свидетельствует повышениеаллергиявоспалениенехватка железаинфекциисахарный диабетЛимфоцитыЭлементы крови из подгруппы лейкоцитов. Обеспечивают функцию иммунной защиты.Норма для взрослых в %: 18-40Норма для взрослых в *10(9)/л: 1,4-4,5О чем свидетельствует повышениевоспалениебак. инфекциявирусная инфекцияаллергия.О чем свидетельствует понижениевоспалениебак. инфекцияослабленный иммунитетнехватка белка.Что такое метилированиеЭто следующий химический процесс: метильная группа (атом углерода и 3 атома водорода) связывается с прочими молекулами. Проверяем гомоцистеин.Определить метилирование возможно по анализу орг. кислот в урине.По основным анализам оцениванием гомоцистеин, эритроциты, общий анализ (MCV, MCH, MCHC, RDW, гематокрит и проч.).Гомоцистеин – метаболит с токсичными свойствами. Формируется при употреблении метионина - аминокислоты высокобелковых продуктов (темное мясо).Метилирование необходимо организму для детоксификации гомоцистеина. Если человек здоров, этот процесс идет нормально.Маркеры поджелудочной и печениАспартатаминотрансфераза (АСТ) и Аланинаминотрансфераза (АЛТ). АЛТ имеется в значительном объеме в печени и почках, в меньших – в мускулатуре скелета и сердце. АСТ можно найти во всех тканях тела. Некоторые болезни повреждают клетки печени, что повышает активность АЛТ и АСТ. Демонстрируют метаболизм утилизации глюкозы (маркер белкового обмена).Норма для взрослыхАСТ:ниже 35 (женщины), нормально – 20,ниже 45 (мужчины), нормально – 30.АЛТ:ниже 25 (женщины), нормально – 20,ниже 35 (мужчины), нормально – 30.АСТ/АЛТ: АСТ должен превышать АЛТ. В норме: 1,3-1,6Когда АСТ=АЛТ, или АЛТ больше АСТ, можно проверить показатели глюкозы, инсулина, гликированного гемоглобина.АСТО чем свидетельствует повышениехолестазпанкреатитбеременностьО чем свидетельствует понижениенехватка витамина В6болезнь печенирезистентность к инсулинуАЛТО чем свидетельствует повышениерезистентность к инсулинужировой гепатоз печениО чем свидетельствует понижениенехватка витамина В6болезнь печениПоставить правильный диагноз может только доктор. Но можно самостоятельно выявить вероятные проблемы со здоровьем и отыскать вектор на последующее исследование.

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