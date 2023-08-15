Ортопед Саидов: поза «нога за ногу» приводит к поражению малоберцового нерва

Поза «нога на ногу» может привести к негативным последствиям. По словам врача травматолога-ортопеда Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Рашида Саидова, это не только приводит к нарушению кровообращения в конечностях и варикозу, но и может стать причиной поражения малоберцового нерва, поскольку скрещенные ноги могут сдавить его. Выражается ущемление нерва болями в пальцах.Также при этой позе идет повышенная нагрузка на желудок и кишечник, в результате происходит смещение внутренних органов, что приводит к диспепсии и прочим неприятным последствиям, добавил врач.Еще одна причина, по которой стоит избегать этой позы, это дегенеративные изменения позвоночника, что чревато болями, вызванными неправильной нагрузкой на позвонки.Чтобы избежать всех этих последствий, врач советует сидеть, расставив ноги параллельно друг к другу, опираясь на пол всей стопой.Также полезно использовать поддерживающую подушку, которая поможет вернуть поясничный отдел в анатомически-правильное положение.

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