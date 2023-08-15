Врач Захарова перечислила признаки, что у вас дефицит магния

Магний участвует во многих важных процессах в организме. Если судороги голени или веко бесконтрольно дергается, виноват дефицит магния (гипомагниемия).Так возникает дефицит магния«Магний является одним из самых важных электролитов в нашем организме. Он участвует в многочисленных метаболических процессах в качестве кофактора, важен для здоровой функции мышц и участвует во многих когнитивных процессах», — объясняет семейный врач Татьяна Захарова .Дефицит магния часто возникает в результате недостаточного поступления с пищей или повышенной потребности в занятиях спортом, например, из-за повышенного выведения через почки при сбоях в работе «почечного фильтра» или снижении всасывания через кишечник.Однако дефицит магния встречается не так часто, как это часто предполагается. Здоровые люди, в число которых обычно входят спортсмены, получают необходимое количество питательных веществ при сбалансированном питании.«Если вы не придерживаетесь сбалансированной диет, вы должны предположить, что может быть не только дефицит магния, но и нехватка других питательных веществ. Если вы затем добавите только магний, все равно будет не хватать других питательных веществ».Захарова рекомендует ежедневно потреблять около 350 мг (мужчинам) и 200 мг (женщинам) магния.Беременным женщинам рекомендуется принимать 310 мг в день, так как гормональные изменения приводят к тому, что большее количество магния выводится с мочой, а электролит играет важную роль в делении клеток и росте эмбриона.Дефицит магния: причиныЗдоровый человек может легко покрыть свою суточную потребность сбалансированным питанием, так как магний содержится во многих продуктах. Даже те, кто регулярно занимается спортом, в большинстве случаев не должны опасаться дефицита магния, потому что с потом теряется лишь небольшое количество магния.Также важно учитывать, что, вопреки многим рекламным обещаниям на упаковках БАДов с магнием, их прием не приводит к повышению работоспособности, а лишь поддерживает нормальные функции организма."Дефицит электролитов возникает чаще всего не у спортсменов, а при заболеваниях органов пищеварения. Но люди, которые принимают препараты для снижения артериального давления, также могут страдать от более высокой потери магния."Злоупотребление алкоголем также может привести к дефициту магния. Из-за гормональных изменений беременным женщинам часто не хватает этого питательного вещества, необходимого для здорового развития будущего ребенка. Для них целесообразен дополнительный прием препаратов магния после консультации с лечащим врачом.Симптомы дефицита магнияПервыми симптомами являются мышечные подергивания и дрожь, а также судороги и выраженное напряжение после физической нагрузки.«Чтобы компенсировать нехватку магния, организм использует магний, содержащийся в костях; В результате содержание магния в костях снижается. Поскольку соединения магния в костях тесно связаны с фосфатом и кальцием, эти два вещества также могут высвобождаться — костная ткань при этом все больше теряет свою прочность и сопротивляемость, учащаются переломы костей и, в худшем случае, дисбаланс магния. завершается развитием остеопороза».Другие симптомы дефицита магния:Внутреннее беспокойствоУсталостьГоловная больУчащенное сердцебиениеТахикардия.Варианты лечения дефицита магнияПрежде всего, вы должны покрывать свои потребности в магнии, придерживаясь сбалансированной диеты, богатой магнием. Таким образом, у здорового человека дефицит может быть надежно предотвращен.Всем, кто страдает доказанным дефицитом магния (информацию дает анализ крови), можно помочь добавками из аптеки."Важно, чтобы принимаемая доза была разделена как минимум на два приема в день, потому что это позволяет организму усваивать больше магния и возникает меньше побочных эффектов".

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