Физические упражнения снижают риск нарушений сна из-за воздействия кадмия

В недавнем исследовании, опубликованном в BMC Public Health, исследователи изучили корреляцию между воздействием кадмия (Cd) в крови и нарушениями сна, а также роль физической активности в смягчении этих эффектов.Тяжелые металлы, такие как Cd, ртуть (Hg) и свинец (Pb), широко распространены в окружающей среде из-за их использования в электронной, оптической и медицинской промышленности. В результате многие тяжелые металлы могут попасть в организм человека при употреблении загрязненной воды и пищи, вдыхании атмосферного воздуха и контакте с кожей.Предыдущие исследования показали, что токсичность тяжелых металлов способствует развитию неврологических заболеваний, таких как инсульт, болезнь Альцгеймера и нарушения сна. Влияние токсичных металлов на мозг и здоровье сна является растущей областью исследований из-за увеличения распространенности плохого сна и нарушений сна в современном обществе. На самом деле, около трети населения США сами сообщают о проблемах со сном.На сегодняшний день исследования, объясняющие этиологию расстройств, связанных со сном, ограничены. Тем не менее, физические упражнения (ФУ), по-видимому, улучшают качество и эффективность сна за счет различных биологических и психосоциальных механизмов.Данные были собраны в ходе Национального обследования состояния здоровья и питания (NHANES), проведенного Национальным центром статистики здравоохранения. Всего в текущее исследование был включен 8751 участник.Образцы цельной крови были получены от всех участников исследования и проанализированы на уровни Cd, Pb и Hg с помощью масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS). Участники исследования также предоставили информацию о своих демографических, социально-экономических, физиологических, биохимических проблемах и проблемах со здоровьем. Наличие нарушений сна также определялось по самоотчетам и ответам в ходе интервью.NHANES определил PE как свободное время или рекреационную физическую активность в виде спорта, фитнеса или других развлекательных мероприятий. Уровни физической активности были классифицированы как нулевые, низкие и от умеренных до высоких в зависимости от количества дней и минут упражнений, которые человек выполняет в течение типичной недели.Из 8 751 взрослых старше 20 лет, включенных в текущее исследование, около 48% были мужчинами со средним возрастом 50 лет. Более того, более 50% исследуемой когорты были неиспаноязычными белыми и состояли в браке, имели высшее образование или выше, имели более высокий доход и с меньшей вероятностью страдали диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями.Около 25% исследуемой когорты сообщили о нарушениях сна. Положительная корреляция наблюдалась между участниками исследования с уровнем Cd в крови, превышающим 1,68 мкг/л Cd, и нарушениями сна, тогда как между уровнями Pb или Hg в крови и риском нарушений сна не наблюдалось статистически значимой связи.В частности, воздействие Cd, Hg и Pb на нарушения сна составило 89,1%, 10,8% и 0,1% соответственно. В совокупности эти данные показывают, что воздействие Cd связано с наибольшим риском нарушений сна по сравнению с воздействием Hg или Pb.Было обнаружено, что женщины подвержены большему риску нарушений сна, чем мужчины. Кроме того, неиспаноязычные белые, неиспаноязычные чернокожие и мексиканские американцы подвергались большему риску воздействия Cd и нарушений сна.Дополнительные демографические факторы, повышающие риск нарушений сна с заметным уровнем Cd в крови, включали лиц старше 60 лет, значения индекса массы тела (ИМТ) более 30 кг/м 2, курильщиков, уровень образования ниже среднего или выше колледжа, незамужние, худший семейный доход, употребление алкоголя и диагноз сердечно-сосудистых заболеваний.Взвешенный логистический регрессионный анализ выявил значительную отрицательную связь между физическими упражнениями от умеренной до высокой интенсивности (MVPE) и нарушениями сна; однако значимой связи между низким уровнем физических упражнений и нарушениями сна не наблюдалось. Когда учитывались более высокие уровни воздействия Cd и наличие нарушений сна, группа MVPE имела более низкий риск нарушений сна, чем группа без физических упражнений.Более высокие уровни Cd в крови были в значительной степени связаны с нарушениями сна, даже с учетом различных сопутствующих факторов, в то время как воздействие Pb и Hg не влияло на риск нарушений сна. Результаты исследования также демонстрируют преимущества физических упражнений для снижения риска воздействия Cd на нарушения сна.

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