Терапевт Белова: тяга к соленому может говорить о нарушенном балансе электролитов

Терапевт Александра Белова: нарушение баланса электролитов является распространенной проблемой в жаркую погоду.Тяга к соленой пище может говорить о нарушенном балансе электролитов, – об этом рассказала терапевт Белова. Врач уточнила, что электролиты представляют собой вещества (например, кислоты или соли), которые «дирижируют» распределением жидкости в организме человека и его водным балансом. Кроме того, они играют значимую роль в передаче электрических импульсов, влияющих на функционирование сердца, мышц, нервов.Врач Белова объяснила, почему летом часто возникает дисбаланс этих важных веществ.«Электролиты находятся в крови, моче и наших клетках, но когда из организма выходит больше воды, чем поступает – например, из-за чрезмерного потоотделения, частого мочеиспускания, диареи и т. д. – возникает дисбаланс электролитов. В этом случае возникает тяга к соленому».Также симптомами нарушения баланса электролитов являются головные боли, тошнота, плохая концентрация, слабость.Терапевт Белова добавила, что тяга к соленом летом может возникать и по причине обезвоженности организма. В этом случае срабатывают определенные гормоны, которые должны вызывать чувство жажды, но иногда эти сигналы неправильно интерпретируются, поскольку ощущением жажды и голода командует один центр в головном мозге. То есть человек, организм которого нуждается в воде, может тяготеть к соленой пище, которая стимулирует питье жидкости.

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