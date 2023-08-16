Исследование: привязанность между собакой и ее владельцем полезна для здоровья

В недавнем исследовании, опубликованном на сервере репринтов Research Square, исследователи проанализировали взаимную пользу для здоровья собак и их владельцев, которые включили прогулки с собакой в ??свой режим физической активности. В частности, они проверили, влияет ли привязанность между владельцем собаки и собакой на их уровни активности, измеренные с помощью акселерометрии.Кроме того, исследователи изучили, как социально-демографический статус, образ жизни и здоровье, оцененные по шкале субъективного восприятия здоровья, повлияли на здоровье их собаки.Занятия физическими упражнениями, включая выгул домашних животных, являются одними из наиболее эффективных стратегий здорового образа жизни. Принятие таких привычек так же эффективно для укрепления здоровья, как воздержание от курения, полноценный сон и сбалансированное питание, поскольку они могут помочь предотвратить развитие хронических неинфекционных заболеваний и тем самым снизить нагрузку на системы здравоохранения.В рамках подхода «Единое здоровье» связь между человеком и животным привлекла глубокое научное внимание, учитывая ее положительное влияние на психологическое и физическое здоровье операторов связи и их домашних животных. Он также был предложен в качестве стратегии PA.С появлением акселерометров для количественной оценки физической активности стало возможным получать объективные и непредвзятые данные о привязанности и действиях их собак, чтобы они соответствовали наблюдениям исследователей. Этот метод лучше, чем традиционный мониторинг активности домашних животных, потому что в «повседневной жизни» действия собак существенно различаются в разных домашних хозяйствах.Еще ранее исследования признали, что регулярные прогулки с собаками полезны для связи человека и животных и здоровья домашних животных. В некоторых аспектах эти отношения между человеком и животным напоминают социальную поддержку человека, которая способствует возникновению ПА.В настоящем исследовании исследователи первоначально подошли к 148 взрослым португальским операторам во время прогулок в общественных местах/парках или через социальные сети, которые согласились добровольно и анонимно участвовать. В конце концов, только 38 участников приступили к выполнению процедур/вмешательств с использованием акселерометра.Исследователи оценивали возраст, пол, количество членов семьи, индекс массы тела и другие данные. Они записали, как испытуемые оценили важность здоровья своей собаки. Точно так же они собирали данные о возрасте, поле, времени усыновления и методах ухода за собакой, например, о вакцинации.Они записывали каждый случай физической активности, включая продолжительность и частоту прогулок, а ответы варьировались от «не ходить» до более 30 минут ходьбы. Оценка состояния тела показывает, является ли собака худой или тучной.Анкета из 30 пунктов помогла исследователям оценить образ жизни каждого. Точно так же оценки Лексингтонской шкалы привязанности к домашним животным помогли им уловить эмоциональный аспект поддерживающей роли собаки в жизни владельцаИсследование показало, что у большинства владельцев были нормальный ИМТ, хорошее восприятие здоровья и хороший образ жизни. Их образовательный уровень и профессия, вероятно, способствовали принятию здорового поведения для себя и заботе о здоровье своих собак, включая расход калорий собак.Владельцы, демонстрирующие положительное поведение, например, меньшее курение и осведомленность о своем здоровье, имели тенденцию отдавать приоритет здоровью своих собак, подчеркивая взаимосвязь благополучия людей и собак. Соответственно, их собаки имели более низкий ИМТ.Кроме того, авторы обнаружили, что владельцы с большими домохозяйствами больше выгуливали собак на открытом воздухе, хотя и в меньшей продолжительности. Присутствие детей, пожилых членов семьи или большего числа членов семьи ограничивало их от длительных прогулок.Результаты также показали, что ласки более крупных пород собак приводили к более высоким уровням умеренной активной физической активности у владельцев.Взятые вместе, результаты исследования подтвердили, что привычки и образ жизни владельцев собак, включая их уровни активности, играли значительную роль в определении здоровья их собак и их собственного общего состояния здоровья. Таким образом, владельцы, признающие пользу для здоровья, связанную с физической активностью, распространили их на своих собак.Кроме того, это исследование показало, что более высокая эмоциональная привязанность владельцев к собаке приводит к повышению уровня активности.

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