Невролог Ерохин: боли в шее могут возникать из-за постоянной наклонной позы

Невролог Владимир Ерохин: многие люди не замечают изменения своей осанки и того, что они постоянно наклоняются вперед.Боли в шее – распространенная проблема, которая может возникать по целому ряду причин. Но чаще всего это происходит из-за напряжения мышц шеи, вызванного чем-то малозаметным, но постоянно присутствующим в повседневной жизни. Невролог Владимир Ерохин рассказал в беседе с «МедикФорум», что боли в шее могут возникать из-за постоянной наклонной позы.«Вы можете наклоняться вперед в течение дня к монитору компьютера, который плохо видно, или к другому человеку во время разговора. Каждый раз при этом шея вытягивается вперед – это способствует напряжению мышц и вызывает дискмофорт, боли», - объяснил специалист.Еще одна причина частых болей в шее – это глядение в экран электронных гаджетов, которые не находятся на уровне глаз. Современные люди проводят за этим занятием много времени: например, они смотрят телевизор, закрепленный на стене, или в свой смартфон, ноутбук. Если учесть, что голова является тяжелой, а такое времяпровождение заставляет так или иначе наклонять шею, это тоже спустя время приводит к напряжению мышц и болям в ней.Кроме того, шея может болеть из-за того, как человек сидит на стуле.«Для многих людей сидеть удобно означает сутулиться, что вредно для шеи и спины. Плохая осанка создает ненормальную нагрузку на позвоночник, в том числе на шею и скрепляющие его связки, и это может вызвать боль», - сказал Ерохин.Боли в шее возникают и после сна в некоторых позах. По словам врача это может произойти, например, когда человек спит на животе, повернув голову в сторону, или же спит на боку без правильной поддержки и его шея прижимается к плечу.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки