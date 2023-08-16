Диетолог Кабанов посоветовал заменить сахар фруктами и ягодами

Диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов рассказал, как сахар в покупных сладостях влияет на организм.«Важно понимать, что главная причина ожирения — добавленный сахар, который присутствует в сладостях в очень большом количестве», — объяснил диетолог.По словам Кабанова, чрезмерное употребление сахара повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа, атеросклероза и ожирения.Диетолог объяснил, что как в домашние, так и в покупные сладости добавляется большое количество сахара, поэтому они одинаково вредны.Кабанов посоветовал заменить сладости фруктами или ягодами, арбузом и дыней.

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