Врач Соломатина заявила о неочевидной опасности зверобоя

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, чем может быть опасно употребление зверобоя.По словам медика, многие люди употребляют зверобой, так как это трава оказывает успокаивающий эффект. Однако у нее есть и побочные эффекты. Если заваривать ее слишком часто, может измениться функция печени.Одно из опасных последствий - это усиления действия лекарств, которые принимает человек. Кроме того, зверобой может быть токсичен и приводить к скоплению в организме солей тяжелых металлов, если он был собран рядом с дорогой или в местах, где рядом есть промышленные предприятия.Нагрузка на организм может также повыситься, если смешивать несколько лекарственных трав с одинаковыми активными веществами.Когда человек берет траву от какой-то проблемы и смешивает ее с другой со схожим действием, но на упаковке об этом нет информации, то этот эффект может усилиться и будет передозировка. Печень все это, естественно, пытается как-то скомпенсировать и вывести. В итоге орган работает с перегрузкой и начинаются проблемы.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки