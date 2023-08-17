Названы подручные средства, которыми можно безопасно вытащить занозу

Для удаления занозы можно использовать липкую ленту или пластырь, а также пинцет и иголку, рассказал травматолог Павел Перетолчин. По его словам, крайне важно достать кусочек из тканей, поскольку со временем может начаться их воспаление и сепсис.Если заноза не глубокая, можно использовать липкую ленту или пластырь. Приклейте к участку, где заноза, и резко дерните в направлении из пальца. Если заноза выглядывает, возьмите пинцет, обработайте его антисептиком. Захватите за торчащий кусочек и, не сжимая область вокруг, тяните под тем же углом, под которым заноза вошла, — объяснил врач.По словам Перетолчина, глубокие занозы стоит вытаскивать с помощью предварительно продизенфицированной иглы. Как объяснил травматолог, нужно приподнять иглой кожу, растянуть ее, подцепить занозу и аккуратно вытолкнуть.После процедуры ранку нужно обработать антисептиком, а сверху наложить пластырь, — отметил Перетолчин.

Иллюстрация к статье: Яндекс.Картинки