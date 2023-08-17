Три простых правила, которые помогут избежать появления тромбов

С тромбами можно жить месяцами и даже годами — многие даже не догадываются, что их жизнь в опасности. Но когда кровяной сгусток оторвется, человека зачастую уже не спасти: смерть наступает в считанные минуты.Тромбы — это маленькие кровяные сгустки, которые есть в организме каждого человека. Не стоит сразу пугаться: они нужны нам для того, чтобы предотвращать кровотечение, поэтому их умеренное количество никак не может навредить.Однако если тромб не растворяется естественным путем, то он становится все больше, может закупорить артерию и через какое-то время оторваться, проникнув в легкое или мозг. Это уже чревато опасными или даже фатальными для жизни последствиями.Определить наличие тромбов поможет специальный анализ крови — коагулограмма. Это комплексный гематологический анализ, позволяющий оценить, насколько эффективно работает гемостаз. Так, чтобы кровь хорошо циркулировала по сосудам, она должна быть нормальной консистенции: не слишком густой, но и не слишком жидкой.Но не все сдают этот анализ регулярно, его назначает врач в случае необходимости. Как можно защитить себя от тромбоза? По словам врача-ортопеда Шивона Маккатчена, нужно соблюдать три простых правила.Начните ходить пешкомЗдесь будет полезно начать с прогулки, которая длится совсем недолго — например, 15-20 минут. Даже такое простое действие может увеличить приток крови к ногам, что существенно снизит риски образования тромбов.Потом время пеших прогулок лучше всего увеличивать. Выйдите на пару остановок раньше, пройдитесь до самого дальнего магазина, пару раз в неделю начните ходить на работу пешком, если позволяет расстояние, — способов много.В выходные тоже старайтесь быть физически активными: сходите в бассейн, устройте прогулку по незнакомым местам в городе. Все это поможет не только снизить риск образования тромбов, но еще избавит от отечности и лишнего веса.Делайте простые физические упражненияЭто особенно касается тех, у кого сидячий образ жизни. Работа в офисе только разрушает наше здоровье.«Сидячий образ жизни может привести к ухудшению кровообращения в ногах, лодыжках и ступнях, что увеличивает риск образования тромбов. Приток крови к ногам замедляется, она начинает скапливаться в мышечном ложе икр и стоп, что облегчает образование тромбов», — говорит ортопед.пульсации в ногах;отеку;покраснению и ощущению тепла в ногах, ступнях и руках.Упражнения можно делать даже сидя! Например, во время работы за компьютером старайтесь время от времени вращать лодыжками. Для этого приподнимите ступни от пола, сделайте 10 вращений по часовой стрелке, задержитесь на несколько секунд, а потом делайте такие же вращения, но уже против часовой. Усилий минимум, зато сколько пользы!Кроме того, старайтесь вставать каждый час, разминать шею, плечи, ноги. Например, можно пройтись по офисной лестнице или прогуляться в течение пяти минут.Кстати, сидя можно даже похудеть. Ученые из Хьюстонского университета в США пришли к выводу: когда вы сидите, нужно просто отрывать пятки от пола. Правда, делать это необходимо правильно. Подробнее об этом ЗДЕСЬ.Пользуйтесь специальной обувью и чулкамиКроме того, некоторым людям показаны специальные компрессионные чулки. Их можно иногда носить в качестве профилактики — например, во время перелетов или если вы целый день проводите на ногах.Если вы понимаете, что тяжесть в ногах, увеличение вен, неприятные ощущения стали вашими верными спутниками, то лучше записаться на консультацию. Профилактировать опасное заболевание гораздо легче, нежели лечиться от его разрушающих последствий.

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