9 серьезных проблем со здоровьем, которые можно заработать на кухне

Если вы пользуетесь доставкой готовой еды, скорее всего, эти болезни вас не коснутся. Но тем, кто проводит на кухне по нескольку часов в день, считает кулинарию своим хобби и даже профессией, стоит внимательнее отнестись к здоровью. И вот почему.

На первый взгляд работа повара или кондитера выглядит сплошным удовольствием, но их будни связаны с постоянной угрозой здоровью.

Варикоз

Одно из самых распространенных заболеваний поваров — варикоз, рассказывают в программе «Медицинский репортер» на телеканале «Доктор». Повара могут не покидать рабочее место 12, а то и 48 часов. И все это время они проводят на ногах. Как результат — застой крови и развитие варикозного расширения вен, что может привести к образованию тромбов.

Чтобы снизить риск варикоза, терапевт Диана Родригес советует:

«Разбавляйте статические позы движением. Делайте 10-15-минутные перерывы в работе каждые два часа, чтобы присесть и положить ноги повыше. По рекомендации врача можно носить компрессионные чулки или гольфы. Придя домой, примите контрастный душ».

Боли в спине

Поднятие тяжелой утвари сказывается на состоянии спины. Наиболее частая ошибка — поднимать тяжести всем телом.

Реабилитолог Алексей Пташкин напоминает о простых правилах работы с большими весами:

«При подъеме не прогибаем поясницу, копчик подворачиваем слегка под себя, колени слегка сгибаем. Напрягаем ягодичные мышцы, они удерживают наш мышечный корсет. Поднимаем, медленно разгибая колени. Плавно перемещаемся и мягко все опускаем. Работаем только ногами. Таким образом снимается максимально большая нагрузка с поясницы».

Боли в руках

Помимо болей в спине, повара и кондитеры часто сталкиваются с болью в руках из-за повторяющихся движений.

«Мы постоянно раскатываем тесто или вымешиваем мастику, — говорит кондитер Валентина Лузина. — К вечеру правая рука уже просто не шевелится».

Иван Непомящий, травматолог-ортопед:

«Чтобы снизить нагрузку на руки, необходимо перед работой разогреть суставы. Делайте перерывы в работе и холодовые процедуры. Для этого подойдет холодная вода или ванночки со льдом».

Контактный дерматит

Повара и кондитеры также находятся в группе риска по контактному дерматиту (экземе). При этом 80% из контактных дерматитов — раздражительный, а 20% — аллергический.

«Мы начинаем наше утро с того, что приходим в цех, моем руки с мылом и антисептиком, сушим руки, потом снова обрабатываем их антисептиком и надеваем латексные перчатки для некоторых манипуляций», — рассказывает кондитер Лузина.

Из-за частого контакта с водой и антисептиком кожа воспаляется и становится уязвимой для воздействия любых раздражающих веществ.

Аллерголог-иммунолог Елена Ищенко советует не забывать ухаживать за руками:

«Необходимо использовать специальные средства — эмоленты, которые восстанавливают кожный барьер. Максимально избегайте контакта с раздражающими средствами и аллергенами. Постарайтесь найти нелатексные перчатки, потому что латекс — один из самых частых аллергенов, который может вызывать аллергический дерматит».

Порезы

Наиболее частая травма, которую повар может получить на кухне, — порез ножом. Как правило, страдает рука, в которой не держат нож.

Аркадий Тыквинский, шеф-повар:

«Был случай: повар резал замороженных кур и отрубил себе палец. Если такое произошло, то нужно действовать быстро: кончик положить в лед, а сам палец перетянуть жгутом, чтобы остановить кровотечение, вызвать скорую. Мы все сделали быстро, и нам удалось спасти повару палец».

Перегрев

Работа в горячем цеху много часов в день увеличивает шанс получить тепловой удар. От жары кровь перестает поступать к органам, в том числе и к головному мозгу, что приводит к головокружению, появлению мушек перед глазами и снижению давления.

Кроме того, тепловой удар может стать причиной травм.

«Повару как-то стало плохо на кухне, — вспоминает Тыквинский. — Он упал и разбил голову о плитку».

Диана Родригес, терапевт:

«При тепловом ударе необходимо переместить человека в прохладное помещение, снять с него лишнюю одежду, побрызгать на лицо и шею холодной водой, приподнять ему ноги и вызвать скорую помощь».

Бронхиальная астма и аллергический ринит

Кондитеры, постоянно вдыхающие высокомолекулярные соединения: шоколад, сахарную пудру, муку и т.д. — имеют высокие шансы получить бронхиальную астму за годы работы. Чтобы избежать попадания в легкие мелкой дисперсии, необходимо надевать маску.

Не меньшую угрозуы для здоровья представляют угарный газ и диоксид азота. Поэтому кухня должна хорошо вентилироваться, а все вытяжки выводиться на улицу.

Нервозность

На кухне бывает очень громко: вытяжки гудят, сковородки шипят, духовки громко работают, шум, гул, суета. Это приводит к головной боли, переутомлению и нервозности после смены. В некоторых случаях возможны панические атаки.

Иван Алименко, клинический психолог:

«Я бы советовал тем, кто чувствует нервозность на работе, начать орать в воздух, избегая персонифицированной агрессии. Психике станет легче».

Не стоит пренебрегать профессиональными рисками и медицинским осмотром. На ранней стадии справиться с болезнью гораздо проще, чем в ее активной фазе.

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